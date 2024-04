La Procura di Milano ha concluso il filone di inchiesta sul dissesto di Visibilia, coinvolgendo Daniela Santanchè, ex presidente della società e attuale ministra del Turismo, contestandole il reato di falso in bilancio.

Secondo i pm Marina Gravina e Luigi Luzi, insieme all’aggiunto Laura Pedio, Santanchè e altri 19 indagati, tra cui tre società, avrebbero commesso il falso in bilancio. Oltre alla senatrice di Fratelli d’Italia, sono coinvolti la sorella Fiorella Garnero, la nipote Silvia Garner, il compagno Dimitri Kunz e l’ex compagno Canio Mazzaro. Anche Visibilia Editore spa, Visibilia Editrice srl e Visibilia srl in liquidazione sono coinvolte per la responsabilità amministrativa degli enti.

La Procura ha precisato che l’accusa di bancarotta è stata stralciata dal procedimento principale poiché nessuna delle società del gruppo Visibila è fallita.

Recentemente è stata conclusa un’altra tranche di indagine, in cui Santanchè è accusata di truffa aggravata all’INPS per la gestione della cassa integrazione durante il periodo del Covid.

Visibilia Editore è stata posta in amministrazione giudiziaria su disposizione del Tribunale civile di Milano a seguito di una causa intentata da piccoli azionisti. Il giudice ha evidenziato irregolarità nei bilanci e una situazione finanziaria precaria, con la società formalmente senza dipendenti e gestita da Visibilia Concessionaria, di cui Santanchè è socia di maggioranza.

Gli inquirenti hanno contestato a Santanchè e ad altri ex amministratori il reato di avere esposto nei bilanci della società fatti materiali non rispondenti al vero per conseguire un ingiusto profitto. Questo avrebbe consentito loro di evitare misure come la ricapitalizzazione, mantenere la quotazione in borsa e ottenere liquidità attraverso prestiti obbligazionari convertibili.

Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno chiesto le dimissioni di Santanchè, sottolineando la gravità delle accuse e l’inadeguatezza della ministra a ricoprire il ruolo. Tuttavia, Santanchè ha respinto tutte le accuse contestate. La vicenda continua a sollevare polemiche politiche, mentre la giustizia procede con le indagini e le contestazioni.

Lo riporta l’Ansa.

STRALCIATA ACCUSA DI BANCAROTTA

L’accusa di bancarotta, che era contestata alla ministra del Turismo Daniela Santanchè assieme a quella di falso in bilancio per il caso Visibilia, “è stata stralciata dal procedimento principale poiché per nessuna delle società del gruppo Visibila è nel frattempo intervenuta dichiarazione di insolvenza”, ovvero non sono fallite.