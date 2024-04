Foggia. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale di San Severo, ha eseguito il quarto Decreto di Sequestro Preventivo, emanato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Foggia, riguardante 22 immobili abusivi situati in una zona del comune di San Severo, provincia di Foggia. Questo provvedimento è il risultato di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica locale. L’indagine ha coinvolto 13 persone sottoposte a indagini preliminari per il reato di occupazione abusiva di suolo pubblico.

L’operazione odierna si inserisce nel contesto delle attività investigative che hanno portato alle maxi operazioni concluse lo scorso anno dalla Polizia di Stato, con il sequestro di circa 160 manufatti abusivi.

Queste operazioni hanno rivelato un’attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti, gestita con un’organizzazione simile a quella delle attività commerciali legittime, operante nelle piazze di spaccio individuate e smantellate nei vari quartieri popolari di San Severo.

In risposta a ciò, la Procura ha adottato una strategia per unire le forze della Polizia di Stato e della Polizia Locale di San Severo, al fine di colpire i luoghi di spaccio e ripristinare la legalità, anche dal punto di vista ambientale e urbanistico.

Le indagini hanno rivelato una nuova serie di edifici costruiti su suolo pubblico senza le autorizzazioni necessarie, privi di agibilità e utilizzati a fini di lucro. Questi manufatti abusivi, oggetto del sequestro preventivo, sono stati utilizzati come deposito di mezzi, fungendo da pertinenze alle abitazioni. Questo ha comportato una trasformazione urbanistica dell’area, con un’evidente alterazione della sua destinazione originale, occupando spazi pubblici per scopi privati che avrebbero potuto essere destinati a strade, marciapiedi o aree di pubblica utilità.

L’operazione condotta oggi dalla Polizia di Stato, insieme alle precedenti, ha suscitato l’apprezzamento dei cittadini di San Severo, che vedono il ripristino della legalità e il recupero degli spazi pubblici come un segno positivo. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. È importante sottolineare che la posizione delle persone coinvolte nelle operazioni di polizia è soggetta all’esame dell’Autorità Giudiziaria e che nessuno può essere considerato colpevole fino a una sentenza di condanna definitiva.