Una decisione della Cassazione ha chiarito come gestire l’assegno di mantenimento per l’ex coniuge e le spese legate alla nuova compagna. La sentenza stabilisce che anche se è consentito utilizzare il proprio patrimonio, questo non deve compromettere la capacità di garantire il sostentamento dell’ex partner.

Il caso riguardava una donna di Ferrara che, dopo aver divorziato consensualmente dal marito, ha richiesto l’intervento del tribunale perché quest’ultimo stava dilapidando un patrimonio di circa 500mila euro con la sua nuova compagna.

Inizialmente, il tribunale aveva accolto le richieste dell’ex moglie, ma la decisione è stata poi ribaltata in appello. Tuttavia, la Cassazione ha annullato questa sentenza, dando nuovamente ragione alla donna. I giudici hanno sottolineato che pur avendo il diritto di disporre del proprio patrimonio, non si può arrivare al punto di compromettere la propria capacità di adempiere agli obblighi verso l’ex coniuge. Altrimenti, si rischia di dover fare ricorso ai servizi pubblici di assistenza, compromettendo la propria dignità e capacità di sostenersi autonomamente.