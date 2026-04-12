Campionati Nazionali di Chimica, studente del Liceo Lanza tra i finalisti

I Campionati Nazionali di Eccellenza (Giochi della Chimica), promossi dalla Società Chimica Italiana e attivi dal 1984, rappresentano una delle principali competizioni scientifiche a livello nazionale, dedicate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Nell’edizione in corso, uno studente del Liceo Classico “Lanza” si è qualificato per la finale nazionale. Si tratta di Giancarlo Montagano, alunno della classe 3B, seguito dalla docente referente prof.ssa Rossella Del Pesce.
Lo studente ha superato le selezioni che hanno coinvolto complessivamente 5.538 partecipanti su scala nazionale, rientrando tra i 42 finalisti ammessi alla fase conclusiva. La finale si svolgerà a Fiesole (Firenze) dal 7 al 9 maggio.
Il risultato segna la prima partecipazione dell’istituto alla competizione e rappresenta l’unica qualificazione alla finale nazionale tra gli studenti degli istituti superiori della città di Foggia.