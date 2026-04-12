CERIGNOLA – Fede, partecipazione e un messaggio forte che va oltre il rito religioso. Nella serata di sabato 11 aprile, la comunità di Cerignola si è stretta attorno alla propria patrona, la Madonna di Ripalta, accompagnando in processione la sacra icona nel suo rientro in Cattedrale dal santuario ofantino. Un momento profondamente sentito, che ha visto la presenza di centinaia di fedeli lungo le strade cittadine, tra preghiera e devozione.

La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, monsignor Fabio Ciollaro, che durante l’omelia ha voluto offrire una riflessione capace di intrecciare spiritualità e attualità, in un contesto cittadino segnato negli ultimi giorni da episodi di cronaca che hanno alimentato preoccupazione e dibattito.

“Questa è la vera Cerignola”, ha affermato il presule, indicando nella partecipazione composta dei fedeli l’immagine autentica della comunità. Parole pronunciate davanti a una folla raccolta, simbolo di una città che, al di là delle difficoltà, continua a riconoscersi nei propri valori religiosi e identitari.

Nel suo intervento, mons. Ciollaro ha fatto riferimento anche alle recenti notizie legate ad arresti e fatti di criminalità, invitando però a non cedere alla rassegnazione o al giudizio definitivo. “Le notizie degli arresti riguardano una brutta minoranza della comunità”, ha spiegato, sottolineando come non si possa ridurre l’immagine della città a episodi negativi.

Da qui, l’invito alla speranza e alla responsabilità collettiva. “Per quella minoranza noi chiediamo la conversione”, ha proseguito il vescovo, rivolgendosi direttamente ai fedeli. Un passaggio accolto con attenzione, che ha assunto il valore di un appello spirituale ma anche sociale.

Il tono si è fatto ancora più incisivo quando il presule ha esortato a non perdere fiducia nel cambiamento. “Non scuotete la testa, non dite che quelli non cambieranno mai”, ha detto, quasi a voler contrastare un sentimento diffuso di sfiducia. “Noi dobbiamo sperare: anche per i peggiori delinquenti dobbiamo sperare nella conversione”, ha concluso.

Un messaggio che si inserisce in un momento particolarmente delicato per la città, in cui il tema della sicurezza è tornato al centro dell’attenzione pubblica. Le parole del vescovo, tuttavia, si collocano su un piano diverso, richiamando la dimensione etica e spirituale della comunità, invitata a non smarrire la propria identità.

La processione si è svolta in un clima di raccoglimento e partecipazione, con l’effigie della Madonna accompagnata lungo il percorso da numerosi fedeli, in un rito che unisce tradizione, fede e senso di appartenenza. Un appuntamento che, ogni anno, rappresenta uno dei momenti più significativi per Cerignola.

Al di là dell’aspetto religioso, resta il valore simbolico di una serata in cui la città ha mostrato il proprio volto più autentico. Da una parte le difficoltà e le tensioni legate alla cronaca, dall’altra una comunità che si ritrova e si riconosce nei propri riferimenti spirituali.

E proprio da qui, dalle parole pronunciate durante l’omelia, arriva un invito che supera i confini della celebrazione: non arrendersi all’idea che il cambiamento sia impossibile. Perché, come ha ricordato mons. Ciollaro, anche di fronte alle situazioni più difficili, la speranza resta una responsabilità condivisa. Lo riporta foggiatoday.it.