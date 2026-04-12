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DEGRADO SIPONTO Degrado urbano tra Manfredonia e Siponto: la denuncia dei cittadini

Segnalazioni anche per alcune aree periferiche e comparti urbani dove, secondo quanto riferito, la vegetazione sarebbe cresciuta in modo incontrollato

RIFIUTI SIPONTO - IMMAGINE D'ARCHIVIO, 2025

RIFIUTI SIPONTO - IMMAGINE D'ARCHIVIO, 2025

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Spiagge sporche, viali invasi da erbacce e aree urbane in stato di abbandono. È questa la situazione segnalata da alcuni cittadini dopo una passeggiata in bicicletta tra Manfredonia e Siponto nelle prime ore del mattino.

Le criticità riguardano in particolare il litorale e diverse zone della città: “Le spiagge risultano molto sporche e i viali sono ricoperti da vegetazione infestante”, riferisce un residente. A Siponto, lungo alcuni tratti, le erbacce avrebbero ormai raggiunto livelli tali da compromettere il decoro urbano e la fruibilità degli spazi pubblici.

Segnalazioni anche per alcune aree periferiche e comparti urbani dove, secondo quanto riferito, la vegetazione sarebbe cresciuta in modo incontrollato. “Sembra quasi una terra lasciata a sé stessa”, commenta il cittadino.

La situazione, inoltre, non passerebbe inosservata neppure ai visitatori. Nei pressi del porto turistico, due persone provenienti da fuori città avrebbero espresso sorpresa e disappunto per lo stato generale di degrado.

Con l’arrivo delle prime giornate di caldo, cresce anche la preoccupazione per possibili disagi legati alla proliferazione di insetti, in particolare zanzare, favorita dalla scarsa manutenzione del verde.

Da qui l’appello rivolto all’amministrazione comunale affinché vengano programmati e avviati al più presto interventi di pulizia e manutenzione ordinaria, fondamentali non solo per il decoro urbano ma anche per la salute pubblica e l’immagine della città.

“Manfredonia merita di presentarsi al meglio, soprattutto in vista della stagione estiva”, è il messaggio che emerge con forza dalle segnalazioni dei cittadini.

1 commenti su "Degrado urbano tra Manfredonia e Siponto: la denuncia dei cittadini"

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