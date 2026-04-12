CERIGNOLA – Una città scossa, impaurita e attraversata da un crescente senso di insicurezza. La rapina messa a segno nella serata di sabato 11 aprile, in pieno centro e durante il tradizionale “passeggio” del weekend, riaccende con forza il dibattito sulla sicurezza urbana. Un episodio grave, reso ancora più allarmante dalle testimonianze che parlano di colpi d’arma da fuoco esplosi in aria durante la fuga dei malviventi.

Sulla vicenda interviene l’assessora alla Sicurezza del Comune di Cerignola, Teresa Cicolella, che esprime preoccupazione e amarezza, pur invitando alla cautela su alcuni dettagli ancora da accertare. “Quello che è successo è grave e non può lasciarci indifferenti – dichiara –. Una rapina in pieno centro ha generato paura e preoccupazione tra i cittadini”.

L’assessora, tuttavia, precisa come al momento non vi siano conferme ufficiali sull’utilizzo di armi da fuoco. “Dai riscontri avuti dalle forze dell’ordine – sottolinea – non vi è alcuna certezza sull’esplosione di colpi: si tratta di una circostanza riferita da un singolo soggetto e non confermata, anche perché non è stato rinvenuto alcun bossolo”. Un elemento che invita a mantenere il massimo rigore nella ricostruzione dei fatti, mentre proseguono le attività investigative.

Resta però il dato politico e amministrativo: la percezione di insicurezza cresce, alimentata da episodi sempre più frequenti e spesso eclatanti. Ed è proprio su questo punto che Cicolella richiama il lavoro svolto negli ultimi anni, rivendicando l’impegno dell’amministrazione sul fronte della prevenzione e del controllo del territorio.

“In questi anni abbiamo lavorato con determinazione insieme alla Prefettura e alle Forze dell’Ordine – evidenzia – mettendo in campo strumenti concreti come le ‘zone rosse’, controlli rafforzati e una maggiore presenza sul territorio”. Misure che, nelle intenzioni, mirano a contenere fenomeni di criminalità e a restituire ai cittadini una maggiore percezione di sicurezza.

Un investimento significativo è stato destinato anche alla tecnologia. “Abbiamo investito circa 2 milioni di euro nella videosorveglianza, proprio per rendere la città più sicura e supportare concretamente le attività investigative”, aggiunge l’assessora. Un sistema che rappresenta oggi uno degli strumenti principali nella lotta ai reati, sia in termini di prevenzione che di ricostruzione degli eventi.

Nonostante ciò, il messaggio che arriva è chiaro: c’è ancora chi agisce come se il controllo non esistesse. “Eppure – afferma Cicolella – c’è chi pensa di poter operare indisturbato”. Una frase che fotografa bene il cortocircuito tra gli sforzi messi in campo e la realtà dei fatti, con episodi che continuano a verificarsi anche in contesti centrali e affollati.

A rendere ancora più amaro il bilancio della serata è il contesto simbolico in cui la rapina si è consumata. “Fa ancora più male che tutto questo sia accaduto proprio nella serata del ritorno della nostra patrona, la Madonna Santissima di Ripalta”, sottolinea l’assessora, richiamando il valore identitario e religioso di un momento particolarmente sentito dalla comunità cerignolana.

Da qui, la volontà di non arretrare. “Continueremo a fare la nostra parte, senza esitazioni”, assicura Cicolella, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a proseguire lungo la strada intrapresa. Ma il tono resta segnato da una evidente amarezza, che riflette un clima cittadino sempre più teso.

La vicenda riporta al centro una questione che va oltre il singolo episodio: la sicurezza come condizione essenziale per la vita quotidiana, per il lavoro e per la socialità. E mentre le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della rapina, resta aperto il nodo delle risposte da dare a una comunità che chiede protezione, presenza e risultati concreti. Lo riporta foggiatoday.it.