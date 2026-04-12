MANFREDONIA – “Presenze straniere e senso delle istituzioni”: è su questo binomio che interviene il consigliere comunale Ugo Galli, che esprime forte preoccupazione dopo il comunicato del sindaco relativo alla gestione dei richiedenti asilo sul territorio. In una nota dai toni critici, Galli parla apertamente di “sconcerto” per le modalità con cui l’amministrazione ha affrontato una questione definita delicata e strategica per la comunità.

Nel mirino del consigliere finiscono i richiami, contenuti nel comunicato del primo cittadino, ai concetti di responsabilità istituzionale e visione integrata, legati anche al percorso di superamento dei ghetti. “Principi condivisibili – osserva Galli – ma che, per essere realmente attuati, richiedono prima di tutto un processo chiaro di informazione verso la città e il Consiglio comunale, che rappresenta la comunità”. Secondo il consigliere, questo passaggio sarebbe completamente mancato. “Nulla di tutto ciò è avvenuto”, sottolinea, denunciando una gestione definita “nel silenzio”, che avrebbe lasciato all’oscuro cittadini e rappresentanti istituzionali.

La critica si concentra dunque sul metodo adottato dall’amministrazione, accusata di aver evitato ogni forma di condivisione preventiva su una scelta così rilevante. Un approccio che, secondo Galli, rischia di compromettere il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadinanza, soprattutto su temi sensibili come quello dell’accoglienza e della gestione dei flussi migratori.

Nel passaggio finale, il consigliere solleva anche una questione politica più ampia, richiamando il tema delle risorse economiche: “Dov’era la cosiddetta responsabilità istituzionale – incalza – quando la stessa amministrazione perdeva 53 milioni di euro legati proprio al superamento dei ghetti?”. Un interrogativo che riporta al centro del dibattito non solo le scelte attuali, ma anche la gestione delle opportunità passate.

Le dichiarazioni di Galli si inseriscono in un clima di crescente tensione sul tema dell’ex Cara e della redistribuzione dei migranti, destinato ad alimentare il confronto politico e istituzionale nelle prossime settimane.