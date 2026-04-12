MANFREDONIA – “Il rispetto passa dalla trasparenza”. È il messaggio chiaro e diretto lanciato dall’ingegner Raffaele Fatone, presidente di Manfredonia Futura, all’indirizzo del sindaco, dopo l’annuncio sulla riconversione dell’ex Cara e la ricollocazione dei migranti sul territorio.

In una nota pubblica, Fatone interviene nel dibattito cittadino evitando di entrare nel merito del tema dell’accoglienza, definito “delicato e importante”, che – sottolinea – “richiede umanità, responsabilità ed equilibrio”. Tuttavia, il punto centrale della riflessione riguarda il metodo adottato dall’amministrazione.

Secondo il presidente di Manfredonia Futura, una decisione di tale portata avrebbe richiesto un percorso diverso: “trasparenza, condivisione e un confronto serio con la cittadinanza”, oltre che con il Consiglio comunale. “Così non è stato”, evidenzia Fatone, esprimendo preoccupazione per un approccio che rischia di incrinare il rapporto tra istituzioni e cittadini. La critica non riguarda quindi il contenuto della scelta, ma le modalità con cui è stata resa nota.

Il nodo sollevato è quello della fiducia: “Quando decisioni così impattanti arrivano senza un percorso chiaro e partecipato, si indebolisce il rapporto tra amministrazione e comunità”, è il senso del messaggio. Un richiamo, dunque, alla necessità di coinvolgere preventivamente il territorio su questioni sensibili, evitando comunicazioni “a posteriori” che possono alimentare tensioni e incomprensioni.

Nel passaggio finale, Fatone ribadisce la propria posizione con toni fermi: “Su temi così delicati Manfredonia meritava di più. Meritava chiarezza prima e non spiegazioni dopo”. Da qui la conclusione, affidata a una frase che sintetizza l’intero intervento: il rispetto per i cittadini passa sempre dalla trasparenza. La vicenda si inserisce in un contesto già complesso, destinato ad alimentare il confronto politico e civile nelle prossime settimane.