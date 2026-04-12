FOGGIA – Ridare vita alla storica ferrovia Foggia–Manfredonia e trasformarla in un asse strategico per la mobilità sostenibile tra il capoluogo, il Gargano e l’intera area vasta. È questo l’obiettivo dell’assemblea pubblica aperta a cittadini e associazioni, in programma venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 17:00 alle 19:30, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia (via Galliani 1).

L’iniziativa, promossa dall’esperto di mobilità Pasquale Cataneo a nome del comitato promotore, sarà l’occasione per presentare ufficialmente una petizione popolare indirizzata alle autorità competenti e al gestore della linea ferroviaria.

Al centro della mobilitazione, la richiesta di elettrificazione e potenziamento della tratta, realizzata tra il 1879 e il 1885 con fondi delle comunità locali, e oggi ritenuta sottoutilizzata e a rischio depotenziamento. L’obiettivo è la sua trasformazione in una metropolitana di superficie elettrica, con servizi cadenzati durante tutto l’anno e un utilizzo intermodale per passeggeri e merci.

Secondo i promotori, la linea potrebbe servire oltre 200.000 abitanti tra Foggia e Manfredonia, che diventano più di 230.000 considerando l’intero comprensorio garganico, oltre ai flussi turistici. Un’infrastruttura strategica anche per collegare porti e aeroporto Gino Lisa alla rete TEN-T.

Nel corso dell’assemblea saranno inoltre analizzati gli indirizzi politici dei Comuni coinvolti e le prospettive di sviluppo, alla luce delle normative europee sulla transizione ecologica.