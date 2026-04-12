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Home // Manfredonia // Ferrovia Foggia–Manfredonia: mobilitazione popolare per il rilancio della linea

FOGGIA MANFREDONIA Ferrovia Foggia–Manfredonia: mobilitazione popolare per il rilancio della linea

Assemblea pubblica il 17 aprile a Foggia: presentazione di una petizione per la trasformazione in metropolitana di superficie

STAZIONE MANFREDONIA (IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO)

STAZIONE MANFREDONIA (IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO) PH MATTEO NUZZIELLO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

FOGGIA – Ridare vita alla storica ferrovia Foggia–Manfredonia e trasformarla in un asse strategico per la mobilità sostenibile tra il capoluogo, il Gargano e l’intera area vasta. È questo l’obiettivo dell’assemblea pubblica aperta a cittadini e associazioni, in programma venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 17:00 alle 19:30, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia (via Galliani 1).

L’iniziativa, promossa dall’esperto di mobilità Pasquale Cataneo a nome del comitato promotore, sarà l’occasione per presentare ufficialmente una petizione popolare indirizzata alle autorità competenti e al gestore della linea ferroviaria.

Al centro della mobilitazione, la richiesta di elettrificazione e potenziamento della tratta, realizzata tra il 1879 e il 1885 con fondi delle comunità locali, e oggi ritenuta sottoutilizzata e a rischio depotenziamento. L’obiettivo è la sua trasformazione in una metropolitana di superficie elettrica, con servizi cadenzati durante tutto l’anno e un utilizzo intermodale per passeggeri e merci.

Secondo i promotori, la linea potrebbe servire oltre 200.000 abitanti tra Foggia e Manfredonia, che diventano più di 230.000 considerando l’intero comprensorio garganico, oltre ai flussi turistici. Un’infrastruttura strategica anche per collegare porti e aeroporto Gino Lisa alla rete TEN-T.

Nel corso dell’assemblea saranno inoltre analizzati gli indirizzi politici dei Comuni coinvolti e le prospettive di sviluppo, alla luce delle normative europee sulla transizione ecologica.

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