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STASI SATANELLI Foggia, solo un pari con il Siracusa. Pari allo Zac (fotogallery)

Arditi illude i siciliani, Tommasini risponde. Pazienza: “Troppo timidi”

FOGGIA, SOLO UN PARI CON IL SIRACUSA: 1-1 ALLO ZACCHERIA

FOGGIA, SOLO UN PARI CON IL SIRACUSA: 1-1 ALLO ZACCHERIA - ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA — Un punto che serve poco a entrambe. Allo Zaccheria Foggia e Siracusa impattano 1-1 in uno scontro diretto per la salvezza che lascia tutto invariato nelle zone basse della classifica. I siciliani passano al 33’ con Arditi, i rossoneri reagiscono nella ripresa con Tommasini al 58’. Gara condizionata dalla tensione: primo tempo favorevole al Siracusa, più determinato e capace di sfruttare le difficoltà del Foggia, apparso timido e poco incisivo. Nella ripresa i padroni di casa alzano il ritmo e trovano il pari, ma senza riuscire a completare la rimonta.

Nel finale il Siracusa resta in dieci per l’espulsione di Gudelevicius (89’), ma il Foggia non approfitta della superiorità numerica.

Per i rossoneri è il quarto pareggio nelle ultime sei gare.

Nel dopogara, Michele Pazienza è critico: “Abbiamo regalato un tempo agli avversari. Il peso della partita ci ha resi timidi e rinunciatari. Così non si va lontano”. Il tecnico riconosce i meriti del Siracusa e difende le sue scelte: “Le sostituzioni servivano a mantenere equilibrio, anche considerando le condizioni di alcuni giocatori”. Sui tifosi: “Hanno sostenuto la squadra, poi la contestazione è comprensibile. Dobbiamo dare di più”. Ora il Foggia è chiamato a cambiare passo nelle ultime giornate: la salvezza resta in bilico.

fotogallery enzo maizzi

FOGGIA, SOLO UN PARI CON IL SIRACUSA: 1-1 ALLO ZACCHERIA
FOGGIA, SOLO UN PARI CON IL SIRACUSA: 1-1 ALLO ZACCHERIA – ph enzo maizzi

 

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