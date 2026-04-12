FOGGIA — Un punto che serve poco a entrambe. Allo Zaccheria Foggia e Siracusa impattano 1-1 in uno scontro diretto per la salvezza che lascia tutto invariato nelle zone basse della classifica. I siciliani passano al 33’ con Arditi, i rossoneri reagiscono nella ripresa con Tommasini al 58’. Gara condizionata dalla tensione: primo tempo favorevole al Siracusa, più determinato e capace di sfruttare le difficoltà del Foggia, apparso timido e poco incisivo. Nella ripresa i padroni di casa alzano il ritmo e trovano il pari, ma senza riuscire a completare la rimonta.

Nel finale il Siracusa resta in dieci per l’espulsione di Gudelevicius (89’), ma il Foggia non approfitta della superiorità numerica.

Per i rossoneri è il quarto pareggio nelle ultime sei gare.

Nel dopogara, Michele Pazienza è critico: “Abbiamo regalato un tempo agli avversari. Il peso della partita ci ha resi timidi e rinunciatari. Così non si va lontano”. Il tecnico riconosce i meriti del Siracusa e difende le sue scelte: “Le sostituzioni servivano a mantenere equilibrio, anche considerando le condizioni di alcuni giocatori”. Sui tifosi: “Hanno sostenuto la squadra, poi la contestazione è comprensibile. Dobbiamo dare di più”. Ora il Foggia è chiamato a cambiare passo nelle ultime giornate: la salvezza resta in bilico.

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