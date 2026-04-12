Manfredonia si prepara a voltare pagina sul fronte dell’accoglienza. Dopo mesi di programmazione, entra nel vivo il percorso di riconversione dell’ex CARA (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo), struttura che per anni ha ospitato cittadini stranieri in cerca di protezione internazionale.

Si tratta di un passaggio significativo, frutto della collaborazione tra Governo, Prefettura e Regione Puglia, con l’obiettivo dichiarato di superare definitivamente le situazioni di marginalità, a partire dall’insediamento informale della cosiddetta “pista”, situato nei pressi della Borgata di Mezzanone.

A sottolineare la portata dell’intervento è il sindaco Domenico La Marca, che parla di un processo “complesso ma necessario”, basato su responsabilità istituzionale e sinergia tra enti. “Il superamento dei ghetti – evidenzia – richiede una visione condivisa e interventi integrati, già avviati grazie al lavoro congiunto del territorio e delle istituzioni”.

Nel frattempo, alla fine di marzo si è conclusa la gara per l’affidamento dei lavori del nuovo Villaggio di Accoglienza. Un passaggio che ha portato la Prefettura a disporre la ricollocazione degli ultimi ospiti presenti nel CARA, trasferiti in diverse strutture tra Foggia, Manfredonia, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis.

La gestione dell’accoglienza temporanea avviene nei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), coordinati dalle Prefetture con il supporto di enti e soggetti privati accreditati. A Manfredonia, la Caritas Diocesana, insieme alla cooperativa Alcantara, ha dato disponibilità ad accogliere fino a 100 richiedenti asilo provenienti da Pakistan, Bangladesh, Iraq e Siria.

I CAS rappresentano una prima fase del percorso di accoglienza, finalizzata all’inserimento nei progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), rete nazionale dedicata all’inclusione di richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e soggetti vulnerabili, tra cui minori non accompagnati.

All’interno di queste strutture operano figure professionali qualificate – operatori sociali, assistenti sociali, psicologi, mediatori culturali e insegnanti di lingua italiana – a garanzia di un sistema strutturato e orientato all’integrazione.

Per il sindaco La Marca, il tema dell’accoglienza va oltre gli obblighi normativi: “È una responsabilità civile che coinvolge l’intera comunità. Serve equilibrio, consapevolezza e la capacità di affrontare questi fenomeni senza cadere in semplificazioni o contrapposizioni”.

Un messaggio che richiama l’identità stessa di Manfredonia, città da sempre crocevia di culture. “Siamo una comunità costruita sull’incontro tra popoli – conclude il primo cittadino – e oggi più che mai siamo chiamati a dimostrare quei valori di umanità e solidarietà che ci contraddistinguono. Restiamo umani, tendiamo la mano, non il dito”.