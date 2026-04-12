Manfredonia ha diritto di sapere, di Michele Arminio

“A Manfredonia non serve polemica. Serve chiarezza. Il comunicato del Sindaco parla chiaro: l’arrivo di 100 persone tramite il sistema CAS è una decisione presa da tempo. Ed è proprio questo il punto: perché i cittadini lo scoprono sempre all’ultimo momento? Perché prima circolano voci, numeri, dettagli ufficiosi, e solo dopo arriva la conferma ufficiale? Questo modo di comunicare non è normale. E soprattutto, non è rispettoso. Per giorni il silenzio. Poi, quando ormai la notizia è già di dominio pubblico, arriva il comunicato. Così non funziona. Qui non si tratta di essere contro qualcuno. Non è una questione di accoglienza. È una questione di rispetto verso una comunità intera. Cento persone non sono un dettaglio. Sono una scelta importante, che incide su un territorio, sui servizi, sulla vita quotidiana. E una città ha il diritto di essere informata subito, non a decisioni già prese.

Le decisioni si condividono prima. Non dopo. Il problema non è chi arriva. Il problema è chi decide senza parlare con chiarezza. La verità è semplice: i cittadini devono essere informati in tempo. Non quando ormai tutto è già stato stabilito. Basta silenzi. Basta ritardi. Basta comunicazioni tardive. Manfredonia merita rispetto. E il rispetto passa, prima di tutto, dalla trasparenza”.