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Home // Manfredonia // Michele Arminio: “Manfredonia ha diritto di sapere”

MANFREDONIA CAS Michele Arminio: “Manfredonia ha diritto di sapere”

"A Manfredonia non serve polemica. Serve chiarezza. Il comunicato del Sindaco parla chiaro: l’arrivo di 100 persone tramite il sistema CAS è una decisione presa da tempo"

Sciopero a San Giovanni Rotondo: diritti, responsabilità e il dovere che non può fermarsi

MICHELE ARMINIO - profilo fb

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia ha diritto di sapere, di Michele Arminio

“A Manfredonia non serve polemica. Serve chiarezza. Il comunicato del Sindaco parla chiaro: l’arrivo di 100 persone tramite il sistema CAS è una decisione presa da tempo. Ed è proprio questo il punto: perché i cittadini lo scoprono sempre all’ultimo momento? Perché prima circolano voci, numeri, dettagli ufficiosi, e solo dopo arriva la conferma ufficiale? Questo modo di comunicare non è normale. E soprattutto, non è rispettoso. Per giorni il silenzio. Poi, quando ormai la notizia è già di dominio pubblico, arriva il comunicato. Così non funziona. Qui non si tratta di essere contro qualcuno. Non è una questione di accoglienza. È una questione di rispetto verso una comunità intera. Cento persone non sono un dettaglio. Sono una scelta importante, che incide su un territorio, sui servizi, sulla vita quotidiana. E una città ha il diritto di essere informata subito, non a decisioni già prese.

Le decisioni si condividono prima. Non dopo. Il problema non è chi arriva. Il problema è chi decide senza parlare con chiarezza. La verità è semplice: i cittadini devono essere informati in tempo. Non quando ormai tutto è già stato stabilito. Basta silenzi. Basta ritardi. Basta comunicazioni tardive. Manfredonia merita rispetto. E il rispetto passa, prima di tutto, dalla trasparenza”.

1 commenti su "Michele Arminio: “Manfredonia ha diritto di sapere”"

  1. E che l’adda dè a mangè to? A Manfredonia c’è molta benevolenza per cani e gatti randagi e meno accoglienza per esseri umani di colore diverso. O no? Tanto per non parlare che, nelle campagne o appresso alle greggi, non ci sono più uomini bianchi

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