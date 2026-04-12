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MEDAGLIE MANFREDONIA Pioggia di medaglie a Manfredonia

Una bellissima pagina di sport e continuità marziale: il Maestro Vescera, storicamente allievo del Maestro Tavaglione, ha unito le forze con il suo mentore in questa gara

Pioggia di medaglie a Manfredonia

Pioggia di medaglie a Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //
Il tatami di Manfredonia ha visto trionfare l’asse Peschici-Rodi. Una spedizione congiunta d’eccellenza, guidata dal Maestro Luigi Tavaglione (Palestra DO Peschici) e dal Maestro Vincenzo Vescera (Adlim Sport Rodi), ha letteralmente conquistato il podio della tappa interregionale portando a casa risultati straordinari con 9 atleti.
Una bellissima pagina di sport e continuità marziale: il Maestro Vescera, storicamente allievo del Maestro Tavaglione, ha unito le forze con il suo mentore in questa gara, dimostrando il valore di una scuola che continua a crescere e a formare campioni sul territorio.
Ecco il medagliere ufficiale della competizione:
Palestra DO Peschici (M° Luigi Tavaglione)
Giordano Saverio – ORO
Pupillo Francesco – ORO
Adlim Sport Rodi (M° Vincenzo Vescera)
Cariglia Fernando – ORO
Di Lorenzo Martin – ORO
 D’avolio Alessandra – ORO
Russi Sofia – ORO
Miglionico Armando – ORO
Romondia Ferdinando – ORO
Di Lorenzo Tony – ARGENTO
Complimenti a tutti i ragazzi per l’ottima prestazione tecnica e per aver tenuto alti i colori delle rispettive scuole.

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