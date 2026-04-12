Al “Pinto” di Caserta va in scena una partita a senso unico: la Casertana travolge l’Audace Cerignola con un netto 4-1 al termine di una gara decisa già nella prima frazione. Per i rossoblù è la quinta vittoria consecutiva, mentre per i gialloblù continua il momento nero lontano da casa, con la quinta sconfitta di fila in trasferta. Un ko pesante, non solo nel punteggio ma soprattutto nella prestazione, che lascia strascichi evidenti anche nelle parole del tecnico Maiuri, visibilmente deluso nel post gara.

L’avvio è da incubo per il Cerignola. Dopo appena due minuti, alla prima vera incursione offensiva, la Casertana passa: Casarotto colpisce il palo su assist di Llano e Girelli è il più lesto di tutti a ribadire in rete per l’1-0. La retroguardia ofantina appare subito fragile e disorganizzata, e all’8’ arriva il raddoppio, ancora con Girelli, bravo ad approfittare di un errore difensivo e a firmare la doppietta personale in meno di cinque minuti.

Il Cerignola prova timidamente a reagire, ma le difficoltà difensive continuano a pesare. Al 18’ la Casertana cala il tris: Oukhadda sfonda sulla destra, serve Llano che si inserisce con facilità disarmante e batte Russo per il 3-0. La partita, di fatto, è già chiusa dopo meno di venti minuti.

I ritmi si abbassano, ma nel finale di primo tempo arriva anche il poker. Al 43’ Butic disegna una punizione perfetta, un sinistro chirurgico che si insacca alle spalle del portiere gialloblù e chiude definitivamente i conti. Si va all’intervallo sul 4-0, un passivo pesantissimo per gli ospiti.

La ripresa ha poco da dire. La Casertana gestisce senza affanni, limitandosi a controllare il gioco e a dosare le energie. Il Cerignola prova a rendere meno amaro il risultato: al 61’ arriva il gol della bandiera, con D’Orazio che finalizza un assist di Russo, tra i pochi a salvarsi in una serata complicata.

Nel finale i padroni di casa sfiorano anche la quinta rete, prima con Casarotto e poi con Proia, a cui viene annullato il gol per fuorigioco. Il triplice fischio sancisce un 4-1 che fotografa perfettamente l’andamento del match.

Con questo successo la Casertana si proietta al terzo posto, confermando un momento di grande forma. Il Cerignola, invece, scivola in nona posizione, agganciato dal Monopoli e superato dal Casarano, e dovrà ora interrogarsi su un rendimento esterno sempre più preoccupante. Lo riporta Antennasud.