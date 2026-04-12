Raffaele Cassa, l’arcidiacono che segnò la storia del Santuario di San Michele

Raffaele Cassa nato a Monte Sant’Angelo il 1719 e deceduto nel settembre del 1805, Arcidiacono del clero capitolare della Basilica di San Michele, fornito di notevole dottrina umanistica, storica e giuridica, uomo di grande cultura e di grandi meriti. Figlio di Michele Cassa, tenuto in grande considerazione per la sua rettitudine e la sua moralità. Infatti venne nominato come uno dei due “Deputati e Apprezzatori” del catasto onciario.

Gli esponenti della famiglia Cassa, oltre ad essere eminenti ecclesiastici, erano anche ricchi proprietari terrieri, tanto da trovarli quasi sempre sia nell’amministrazione pubblica di Monte che nell’acquisizione dei beni ecclesiastici. Durante l’arcidiaconato di Raffaele Cassa, avvenne il secondo saccheggio del Santuario, ad opera dei repubblicani francesi (1799) i quali depredarono tutti i suoi tesori. Raffaele Cassa compose varie opere di poesie in latino, fra le quali si ricordano “Michael Arcangelus in Monte Gargano, altre opere sono andate quasi tutte distrutte.

Sotto il suo governo Raffaele Cassa riuscì ad riottenere per il Santuario di San Michele la Palatinità (1872), cioè la non dipendenza dalla diocesi di Siponto. “Fu quello forse il periodo aureo del nostro Collegio capitolare, afferma lo storico montanaro dott. Ciro Angelillis, il Santuario godè di una propria autonomia sotto la guida di un Capo che ebbe su tutto il paese un’autorità quasi come un Vescovo, insignito com’era perfino della Mitra gemmata”.

A cura di Michele Piemontese.