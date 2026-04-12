CERIGNOLA – Dopo la rapina ai danni dell’esercizio commerciale Kasanova, avvenuta nella serata di ieri in corso Aldo Moro, nella zona del convento, si alza con forza la voce del Comitato per la tutela dei Commercianti e delle Partite Iva di Cerignola, che affida a una nota durissima tutta la propria indignazione per un episodio che riaccende l’allarme sicurezza in città.

Secondo quanto riferito dal Comitato, i malviventi, dopo aver messo a segno il colpo, avrebbero esploso alcuni colpi di pistola per farsi strada nella fuga, un dettaglio che rende l’accaduto ancora più grave e inquietante. Un episodio che, al di là del danno economico subito dall’attività commerciale, riporta al centro della discussione il tema della sicurezza urbana e del senso di vulnerabilità avvertito da chi, ogni giorno, alza la saracinesca e porta avanti il proprio lavoro in un clima di crescente tensione.

La presa di posizione del Comitato è netta. A nome della categoria, il portavoce Vincenzo Specchio ha espresso “tutta la rabbia e lo sdegno per l’ennesimo inaudito atto di intimidazione da parte di delinquenti”, rivolgendo al tempo stesso “solidarietà ai commercianti colpiti e ai dipendenti” coinvolti in una vicenda che, inevitabilmente, lascia dietro di sé paura e amarezza.

Parole che non si fermano alla sola condanna dell’episodio, ma che diventano un vero e proprio atto d’accusa nei confronti di un contesto che, secondo i rappresentanti del settore, starebbe diventando sempre più insostenibile. Il Comitato parla apertamente di una categoria che si sente abbandonata, priva di risposte concrete e costretta a convivere con una condizione di precarietà che non riguarda solo l’economia, ma anche la serenità personale e familiare di chi lavora.

“Noi tutti ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni ed esausti dopo le tante richieste fatte senza una risposta tangibile sul territorio”, si legge nella nota. Una frase che sintetizza il malessere di tanti operatori economici locali, ormai provati da un susseguirsi di episodi criminosi e da una percezione diffusa di scarsa protezione. Il passaggio più duro arriva subito dopo: “Ci stanno togliendo il diritto al lavoro e si aspetta solo che ci scappi il morto”.

È una denuncia forte, che riflette un clima di esasperazione ormai evidente. Per i commercianti, infatti, il problema non è più soltanto episodico, ma strutturale: ogni rapina, ogni intimidazione, ogni gesto violento contribuisce ad alimentare la sensazione di essere esposti, soli e senza strumenti sufficienti per difendersi. Ed è proprio questo il punto sul quale il Comitato insiste con maggiore decisione, chiedendo risposte immediate e soprattutto visibili sul piano operativo.

Nel documento diffuso alla stampa si fa riferimento anche all’ultimo incontro voluto dall’Amministrazione comunale, svoltosi di recente, dal quale la categoria si attendeva segnali concreti. Attese che, stando alle parole del portavoce, sarebbero finora rimaste deluse. “Stiamo ancora aspettando risposte”, sottolinea il Comitato, evidenziando così la distanza tra il confronto istituzionale e le misure percepite sul territorio.

La rapina di corso Aldo Moro si inserisce dunque in un quadro già carico di preoccupazioni, nel quale i commercianti tornano a chiedere non soltanto vicinanza formale, ma azioni immediate e incisive. Più controlli, maggiore presenza delle forze dell’ordine, interventi coordinati e continuità nell’attenzione al fenomeno criminale: è questa, in sostanza, la richiesta che arriva da una parte importante del tessuto economico cittadino.

Al di là della dinamica specifica dell’accaduto, sulla quale saranno gli organi competenti a fare piena luce, resta il peso di una vicenda che scuote l’intera comunità. Quando un’attività commerciale viene colpita con modalità tanto violente, a sentirsi ferita non è soltanto la vittima diretta, ma un intero comparto produttivo che vede messa in discussione la possibilità stessa di lavorare in sicurezza.

Il messaggio lanciato dal Comitato è chiaro: non si può più attendere. La solidarietà ai titolari e ai dipendenti di Kasanova si accompagna a una richiesta pressante di presenza, ascolto e decisioni. Perché, come denunciano i commercianti, la paura sta diventando una compagna quotidiana, e il rischio è che l’emergenza venga affrontata solo dopo l’ennesima tragedia. Lo riporta lanotiziaweb.it.