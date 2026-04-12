Riccardi: "100 richiedenti asilo provenienti dal CARA di Mezzanone alla Casa Carità di Manfredonia": è vero o sono voci?

“Quanto accaduto questa mattina (ieri per chi legge,ndr) nell’area della stazione Campagna, a Manfredonia, dove un cittadino straniero è stato arrestato dopo aver danneggiato alcune automobili in sosta e, secondo le prime ricostruzioni, aver aggredito anche gli agenti intervenuti sul posto, è un episodio grave che non può essere né sottovalutato né piegato a letture strumentali.

Le eventuali responsabilità personali dovranno essere accertate nelle sedi competenti e, come sempre, chi ha sbagliato dovrà risponderne davanti alla legge. Ma proprio perché la responsabilità penale è individuale, in una fase delicata come questa diventa indispensabile che le istituzioni facciano immediatamente chiarezza”. “Da ore, infatti, si rincorrono con crescente insistenza voci su un possibile trasferimento a Manfredonia, presso la struttura della Casa della Carità, di circa cento richiedenti asilo provenienti dal CARA di Borgo Mezzanone, appartenenti a diverse nazionalità. Si parla di numeri precisi, di elenchi già circolanti, di spostamenti imminenti o addirittura già programmati”.

Lo dice in un post sui social, Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia.

“Di fronte a un simile quadro, il silenzio non è più accettabile. Se tali notizie sono prive di fondamento, occorre una smentita ufficiale, chiara e tempestiva. Se invece corrispondono al vero, la città ha il diritto di essere informata con la stessa chiarezza.

Il punto non è alimentare paure o fomentare tensioni. Il punto è impedire che l’assenza di comunicazione istituzionale trasformi ogni indiscrezione in allarme, ogni voce in sospetto, ogni episodio isolato in un potenziale detonatore sociale. Il silenzio, in questi casi, non favorisce integrazione né convivenza: alimenta piuttosto sfiducia, disorientamento e conflitto”.

“Per questo è legittimo, oltre che doveroso, chiedere risposte precise: quanti sarebbero realmente i richiedenti asilo destinati alla struttura di Manfredonia? Da dove proverrebbero? Con quali tempi avverrebbe il trasferimento? Chi gestirebbe l’accoglienza? Quali controlli sarebbero previsti? Quali servizi di assistenza, mediazione culturale, presidio sanitario e supporto sociale verrebbero garantiti? E ancora: quale piano di sicurezza e di monitoraggio sarebbe stato predisposto? Quale interlocuzione sarebbe stata avviata con il Comune, con le forze dell’ordine, con il tessuto sociale e con la cittadinanza?

Sono domande che non nascono da pregiudizi, ma da un principio elementare di trasparenza democratica. Nessuno può pensare di assumere decisioni di tale impatto sul territorio senza informare la comunità locale, senza un confronto istituzionale e senza una comunicazione pubblica adeguata.

La sicurezza urbana, la coesione sociale e la qualità dei percorsi di accoglienza non si costruiscono con l’improvvisazione né con il silenzio amministrativo. Si costruiscono con programmazione, presenza istituzionale, assunzione di responsabilità e condivisione delle scelte.

Manfredonia è una città civile, solidale e responsabile. Proprio per questo chiede rispetto. E il rispetto, in una democrazia, passa anzitutto dalla verità.

Se esiste un piano di trasferimento di cento richiedenti asilo presso la Casa della Carità, la città deve esserne informata ufficialmente. Se invece tale piano non esiste, allora è necessario rassicurare i cittadini con una smentita netta e inequivocabile. Non si tratta di alimentare lo scontro. Si tratta di difendere il diritto di una comunità a conoscere decisioni che incidono direttamente sulla propria vita collettiva. Non si invocano paure. Si pretende trasparenza”, conclude.