SAN SEVERO — La sconfitta ha il sapore amaro dei passaggi a vuoto, ma non cambia la sostanza di un percorso che resta straordinario. L’Allianz Pazienza San Severo cade sul parquet della Malvin PSA Basket Casoria con il punteggio di 83-64, interrompendo una striscia positiva di sei vittorie consecutive. Una battuta d’arresto netta, maturata contro un’avversaria capace di interpretare la gara con ordine, lucidità e continuità, ma che non scalfisce quanto di buono la squadra di coach Bernardi ha costruito nelle ultime settimane.

Se una sconfitta doveva arrivare, forse poteva arrivare proprio ora, con il traguardo dei playoff già in tasca e con una squadra che ha ormai dimostrato di essere molto più di una sorpresa. Perché il cammino recente di San Severo racconta di una formazione cresciuta giornata dopo giornata, capace di imporsi con qualità, sacrificio e identità. E anche una serata opaca come quella di Casoria non può cancellare il valore di questo rendimento.

I campani, dal canto loro, hanno disputato una partita praticamente impeccabile. La formazione di casa ha mantenuto alto il livello delle esecuzioni su entrambi i lati del campo, commettendo pochi errori e gestendo il ritmo con grande consapevolezza. San Severo, invece, non è mai riuscita a trovare davvero continuità, pagando soprattutto le difficoltà difensive nella prima metà di gara e una minore lucidità nelle scelte offensive.

Il dato dell’intervallo racconta bene l’inerzia del match: 47 punti concessi in 20 minuti, contro i 33 realizzati dai gialloneri. Un divario pesante, figlio di troppe disattenzioni sotto canestro, seconde opportunità concesse agli avversari e di un attacco incapace di esprimere il solito ritmo. Nemmeno i correttivi provati nella ripresa, con un quintetto più fisico e un approccio più energico, hanno prodotto la svolta sperata.

La gara

L’avvio è stato frenetico, intenso ma poco ordinato. Casoria si è fatta preferire nei primi possessi, trovando con maggiore lucidità le prime conclusioni e portandosi subito avanti. San Severo ha invece faticato a entrare in partita, sbagliando anche in situazioni favorevoli e mostrando difficoltà nel concretizzare il lavoro difensivo. A dare un primo segnale ai pugliesi ci ha pensato Fabio Bugatti, con una tripla seguita da due liberi che hanno riportato momentaneamente avanti i suoi.

Ma la gara è rimasta spezzettata e poco fluida, con basse percentuali e numerosi errori da entrambe le parti. A fare la differenza, col passare dei minuti, è stata la maggiore continuità della PSA, brava a sfruttare le disattenzioni difensive giallonere e a costruire un primo margine significativo. Il primo quarto si è chiuso sul 23-13 per i campani.

Nel secondo periodo San Severo ha provato a reagire, trovando qualche buona iniziativa offensiva, ma senza riuscire a dare continuità alla propria manovra. Casoria ha continuato a colpire con precisione, approfittando degli spazi concessi e mantenendo il controllo della partita. Decisivo, in questa fase, anche il contributo dell’ex Berra, autore di punti pesanti che hanno spinto ulteriormente avanti i padroni di casa. All’intervallo lungo il vantaggio campano era già consistente: 47-33.

Coach Bernardi, al rientro dagli spogliatoi, ha provato a cambiare assetto affidandosi a un quintetto più fisico, nel tentativo di aumentare presenza sotto le plance e intensità difensiva. La risposta, però, è stata solo parziale. Casoria ha continuato a giocare con fiducia, trascinata dall’energia di Seck e dalla regia di Vijber, senza mai permettere a San Severo di rientrare davvero in partita.

Anche quando i gialloneri sono riusciti a costruire buone opportunità, è mancata la concretezza al momento di finalizzare. Troppe conclusioni sbagliate vicino al ferro, troppe soluzioni affidate al tiro da fuori senza le percentuali necessarie per riaprire il match. Sul 61-47 coach Bernardi ha fermato il gioco nel tentativo di riordinare le idee, ma il copione non è cambiato.

L’ultimo quarto è scivolato via senza grandi scossoni, con Casoria capace di amministrare con lucidità il vantaggio accumulato e San Severo mai realmente in grado di cambiare l’inerzia dell’incontro. Il finale, 83-64, premia con pieno merito i padroni di casa.

Una sconfitta che non cancella nulla

Al di là del punteggio, resta intatto il valore del cammino compiuto dall’Allianz Pazienza. L’ultima sconfitta dei gialloneri risaliva al 22 febbraio, contro Caserta, allora capolista. Da quel momento, sei vittorie consecutive avevano rilanciato le ambizioni della squadra, fino alla conquista di un traguardo importante e per certi versi inatteso come l’accesso ai playoff.

Oggi San Severo non è più una sorpresa. È una realtà consolidata del campionato, capace di mettere in difficoltà chiunque e di guadagnarsi il rispetto degli addetti ai lavori. Per questo la battuta d’arresto di Casoria, per quanto netta, non rappresenta un ridimensionamento, ma soltanto una serata da archiviare in fretta.

Già testa a Latina

Il campionato, però, non concede pause. Nel turno infrasettimanale, al Pala “Falcone e Borsellino”, arriverà Latina, formazione costruita per il salto di categoria e guidata da Franco Gramenzi. Si giocherà giovedì 16 alle 20.30, in un altro confronto ad alta intensità.

Per San Severo sarà subito l’occasione per rialzarsi e per dimostrare, ancora una volta, di poter stare stabilmente a questi livelli. Perché ci sono sconfitte che non tolgono certezze, ma aggiungono consapevolezza. E il percorso di questi ragazzi, anche dopo una serata difficile, continua a parlare chiaro. (NOTA STAMPA).

FOTO: Armando Chiatto – Malvin PSA Basket Casoria

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo