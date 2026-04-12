Notte di disagi e tensione nel centro storico di Manfredonia, dove alcuni residenti denunciano episodi di schiamazzi e comportamenti pericolosi avvenuti nelle ore notturne lungo il corso principale. Secondo quanto segnalato a StatoQuotidiano.it, un gruppo di giovani, presumibilmente ospiti di una struttura ricettiva della zona, sarebbe salito sul tetto dell’edificio, trattenendosi per diverse ore in evidente stato di alterazione. Tra urla, musica e bottiglie in mano, i ragazzi avrebbero disturbato il riposo dei residenti fino a tarda notte, protraendo i disordini fino alle tre del mattino.

A preoccupare non è stato soltanto il rumore, ma anche il rischio concreto per l’incolumità degli stessi giovani. La presenza sul tetto, in condizioni non di piena lucidità, avrebbe potuto infatti provocare conseguenze ben più gravi.

“È stato impossibile dormire – raccontano alcuni cittadini – e la situazione è andata avanti per ore senza alcun intervento. Solo dopo le proteste dirette di alcuni residenti si è riusciti a riportare un minimo di calma”.

Non è la prima volta che vengono segnalati disagi legati alla movida e alla gestione degli ospiti nel centro cittadino.