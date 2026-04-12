FOGGIA — Diciotto idee, diciotto gruppi di studenti, un’unica sfida: trasformare creatività, competenze digitali e spirito imprenditoriale in progetti concreti capaci di guardare al futuro. È questo il cuore dell’iniziativa che si è svolta alla Pinacoteca 900, dove gli studenti dell’Itet “Blaise Pascal” sono stati protagonisti di una giornata interamente dedicata all’innovazione, nell’ambito dei percorsi di Grani Digitali e del progetto “Offline”.

L’evento ha portato in scena una vera e propria competizione tra startup ideate dai ragazzi, che hanno presentato davanti a una giuria qualificata proposte nate dal lavoro svolto durante il percorso formativo. Un’occasione importante non solo per mettere alla prova capacità tecniche e creative, ma anche per esercitarsi nel confronto pubblico, nella progettazione e nel problem solving.

La giornata si è aperta con il pitch di Massimiliano Arena, che ha dato il via ai lavori con un intervento capace di trasmettere energia, motivazione e fiducia ai partecipanti. Un momento introduttivo che ha contribuito a creare il clima giusto per una competizione intensa, ma allo stesso tempo segnata da entusiasmo, partecipazione e voglia di mettersi in gioco.

A contendersi l’accesso alla fase finale sono state 18 startup, tutte frutto dell’impegno degli studenti dell’istituto foggiano. Ogni team ha illustrato la propria idea imprenditoriale, presentando soluzioni innovative in grado di leggere in chiave contemporanea esigenze e criticità del presente. A colpire è stato soprattutto il livello complessivo delle proposte, che hanno evidenziato non soltanto fantasia e intuizione, ma anche una crescente consapevolezza rispetto ai linguaggi dell’innovazione e alle opportunità offerte dal digitale.

Al termine delle presentazioni, la commissione ha selezionato le cinque startup finaliste che prenderanno parte alla kermesse conclusiva di Grani Digitali, in programma il prossimo 8 maggio alla Camera di Commercio. Sul gradino più alto del podio è salita AgroTech, giudicata la migliore tra le proposte in gara per originalità, qualità progettuale e impatto dell’idea presentata.

Insieme ad AgroTech, hanno conquistato l’accesso alla finale anche Neuro Desk, Finencial, AtmosAcqua e Mod Lab 3D, cinque realtà che hanno saputo distinguersi per visione, concretezza e capacità di interpretare in modo moderno le sfide del nostro tempo. Progetti diversi tra loro, ma accomunati dalla volontà di costruire risposte nuove attraverso l’uso delle tecnologie, dell’ingegno e della collaborazione di gruppo.

A presiedere la giuria è stato Erasmo Di Giorgio, rappresentante della Camera di Commercio, che ha evidenziato il valore dell’esperienza e l’elevata qualità del lavoro sviluppato dagli studenti. Un riconoscimento significativo, che conferma come percorsi di questo tipo possano rappresentare un ponte reale tra scuola, formazione e mondo del lavoro.

L’iniziativa ha infatti mostrato in maniera concreta quanto sia importante offrire ai giovani occasioni per misurarsi con la cultura d’impresa e con i processi dell’innovazione. La scuola, in questo contesto, si trasforma in un laboratorio di idee e competenze, dove gli studenti non sono semplici destinatari della formazione, ma diventano protagonisti attivi, capaci di immaginare, progettare e presentare soluzioni.

Il progetto Grani Digitali, attraverso esperienze come quella vissuta alla Pinacoteca 900, conferma il proprio impegno nel promuovere percorsi orientati all’imprenditorialità, alla cittadinanza digitale e alla crescita personale e professionale dei ragazzi. Un approccio che punta a valorizzare talenti e inclinazioni, offrendo strumenti concreti per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza.

Ora l’attenzione si sposta alla finale dell’8 maggio, quando le cinque startup selezionate torneranno a presentare i loro progetti in un contesto ancora più ampio e competitivo. Un nuovo banco di prova per i team finalisti, chiamati a portare avanti il lavoro sviluppato finora con lo stesso entusiasmo che ha animato la giornata foggiana. Intanto, dalla Pinacoteca 900 arriva un segnale chiaro: tra i banchi di scuola possono nascere idee capaci di parlare il linguaggio del domani. Lo riporta foggiatoday.it.