Tariffe fino a 1,20 euro l’ora in Piazza Pavoncelli “Penalizzati i cittadini che accedono ai servizi sanitari”

FOGGIA – Parcheggiare davanti a una struttura sanitaria costa più che farlo in alcune zone commerciali della città. È la denuncia che arriva da un cittadino foggiano, autista del trasporto pubblico locale, che punta il dito contro la gestione delle strisce blu in Piazza Pavoncelli, nei pressi del Centro Igiene.

Secondo quanto segnalato, la tariffa oraria nella zona è fissata a 1,20 euro, superiore rispetto ad altre aree urbane dove il costo si ferma anche a 1 euro. Una differenza che solleva interrogativi sull’equità del sistema tariffario.

La questione non è solo economica, ma anche sociale. “Chi si reca al Centro Igiene – per vaccinazioni o altre prestazioni sanitarie – deve sostenere un costo maggiore rispetto a chi va a fare acquisti”, osserva il cittadino. Da qui la domanda: esiste una reale attenzione verso le esigenze di chi accede a servizi essenziali? Il riferimento è anche all’articolo 32 della Costituzione italiana, che tutela il diritto alla salute come fondamentale. Un principio che, secondo la segnalazione, dovrebbe riflettersi anche nelle politiche urbane e nei servizi collegati.

Le critiche si concentrano sulla società che gestisce i parcheggi a pagamento, ma anche sull’amministrazione comunale, chiamata a vigilare sull’organizzazione e sull’equilibrio delle tariffe. L’accusa è quella di una gestione poco coerente, che rischia di penalizzare lavoratori e famiglie. La vicenda riaccende il dibattito sull’accessibilità ai servizi pubblici e sulla mobilità urbana. Tra le richieste, quella di rivedere i criteri tariffari nelle aree sensibili, come quelle sanitarie, introducendo eventualmente agevolazioni o tariffe ridotte.