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CIMINIERA - FALESIE Tra Ciminiera, falesie in fiore e Valle dei Carri: il Gargano che emoziona e racconta la sua anima

C’è un luogo, nel cuore del Gargano, che riesce a evocare immagini intime e profonde, quasi domestiche

Tra Ciminiera, falesie in fiore e Valle dei Carri: il Gargano che emoziona e racconta la sua anima

Tra Ciminiera, falesie in fiore e Valle dei Carri: il Gargano che emoziona e racconta la sua anima

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Aprile 2026
Gargano // Manfredonia //

Monte Sant’Angelo / Manfredonia — C’è un luogo, nel cuore del Gargano, che riesce a evocare immagini intime e profonde, quasi domestiche. La Ciminiera, con la sua forma iconica e il paesaggio che la circonda, diventa per molti uno “scrigno casa”, un rifugio dell’anima immerso nella natura.

È da qui che parte il racconto di Giuseppe Frattarolo, guida accompagnatore turistico e presidente dell’associazione Dauniatur, che descrive la bellezza e la magia di questi luoghi come un’esperienza capace di lasciare il segno. «Quando vedo la Ciminiera — racconta — penso a uno spazio protetto, un luogo dove ritrovarsi».

Nel mese di aprile sono tre le escursioni organizzate tra la Ciminiera, le falesie in fiore e la suggestiva Valle dei Carri. Un itinerario che unisce paesaggi spettacolari e testimonianze del passato, offrendo ai visitatori un’esperienza completa sotto il profilo naturalistico e archeologico.

Le falesie, in questo periodo, si trasformano in un mosaico di colori grazie alle fioriture spontanee, mentre la Valle dei Carri conserva tracce antiche che raccontano il rapporto tra uomo e territorio. «Sono luoghi — spiega Frattarolo — in cui la natura dialoga continuamente con la storia. Ogni passo è un viaggio nel tempo, oltre che nello spazio».

Fondamentale, in questo contesto, è il ruolo delle guide ambientali escursionistiche. Non solo per garantire la sicurezza lungo i percorsi, ma anche per offrire una lettura più consapevole del territorio. «Affidarsi a una guida significa vivere un’esperienza più ricca — sottolinea — perché permette di cogliere dettagli che altrimenti sfuggirebbero, comprendere l’ambiente e rispettarlo».

Le iniziative promosse da Dauniatur si inseriscono in un progetto più ampio di valorizzazione del Gargano, con particolare attenzione a centri come Monte Sant’Angelo e Manfredonia. L’obiettivo è chiaro: promuovere un turismo lento, sostenibile e autentico.

«Vogliamo un turismo capace di creare connessioni vere con il territorio. Un turismo fatto di cammini, ascolto e scoperta, che valorizzi le identità locali e protegga la bellezza di questi luoghi».

Manfredonia vista dall’alto: mare, campagne e luce, la bellezza che racconta il territorio (fotogallery video)
Manfredonia vista dall’alto: mare, campagne e luce, la bellezza che racconta il territorio (fotogallery video)

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