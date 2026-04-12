Tram-treno Manfredonia–Foggia, Schiavone: “Ripartiamo da una visione per il futuro della città”

MANFREDONIA – Rilanciare il progetto del tram-treno Manfredonia–Foggia e rimetterlo al centro dell’agenda politica cittadina. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale, sancito con la deliberazione dell’8 aprile, con cui la Giunta ha approvato l’atto di indirizzo politico per riattivare un’infrastruttura ritenuta strategica.

A illustrarne il senso è l’assessore comunale Francesco Schiavone, che parla di una scelta precisa: “assumersi la responsabilità di guardare avanti e costruire le condizioni per una mobilità moderna, sostenibile e funzionale allo sviluppo del territorio”.

Il tram-treno, rimasto per anni sulla carta, potrebbe oggi trovare nuove opportunità grazie ai cambiamenti normativi a livello nazionale e alle risorse previste nella programmazione 2021–2027. “Per troppo tempo questo progetto è stato bloccato da limiti e dalla mancanza di una visione complessiva – evidenzia Schiavone –. Oggi esistono finalmente le condizioni per riaprire concretamente il percorso”. L’obiettivo dell’amministrazione è trasformare l’idea in un’infrastruttura capace di incidere sulla qualità della vita dei cittadini: migliorare i collegamenti con Foggia, ridurre traffico e impatto ambientale e rafforzare il ruolo strategico di Manfredonia nel sistema territoriale. Il progetto si inserisce anche in una visione più ampia di rigenerazione urbana, con l’intento di riconnettere la città al mare e rendere più efficiente l’intero sistema della mobilità.

Non mancano, tuttavia, le difficoltà. Restano aperti nodi tecnici, economici e infrastrutturali che richiederanno un lavoro complesso. “Non è un percorso semplice – ammette l’assessore – ma è proprio questo il compito della politica: non fermarsi davanti alle difficoltà, bensì creare le condizioni per superarle”. Con l’atto approvato, il Comune affida al sindaco il compito di avviare le interlocuzioni con gli enti competenti, per verificare la piena fattibilità dell’intervento.

“È una sfida che richiede visione, coerenza e capacità di costruire alleanze istituzionali – conclude Schiavone – ma è anche un’opportunità che non possiamo permetterci di perdere”. Il rilancio del tram-treno torna così al centro del dibattito politico cittadino, come possibile leva per lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture. “Manfredonia – è il messaggio – merita infrastrutture all’altezza del proprio futuro”.