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SUPER SANTORO Valerio Santoro protagonista alla Mezza Maratona dei Fiori: terzo assoluto e primo degli italiani

L’atleta della ASD Polisportiva Eppe Merla di San Giovanni Rotondo, originario di Manfredonia, ha conquistato un prestigioso terzo posto assoluto, chiudendo con l’eccellente tempo di 1:08:18.

Valerio Santoro protagonista alla Mezza Maratona dei Fiori: terzo assoluto e primo degli italiani

Valerio Santoro protagonista alla Mezza Maratona dei Fiori: terzo assoluto e primo degli italiani

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
12 Aprile 2026
Manfredonia // Sport //

Grande prestazione per Valerio Santoro alla Mezza Maratona dei Fiori 2026, andata in scena oggi 12 aprile. L’atleta della ASD Polisportiva Eppe Merla di San Giovanni Rotondo, originario di Manfredonia, ha conquistato un prestigioso terzo posto assoluto, chiudendo con l’eccellente tempo di 1:08:18.

Davanti a lui soltanto due atleti di livello internazionale: il keniano Lolkurraru Lengen, vincitore in 1:03:57, e Laban Kipkemboi, secondo in 1:04:04. Santoro si è quindi distinto come primo tra gli italiani, confermando il suo valore in una gara altamente competitiva.

La sua è stata una prova di grande solidità e intelligenza tattica: ritmo costante, gestione impeccabile dello sforzo e un finale deciso che gli ha permesso di mantenere il podio senza cedimenti. Una performance che assume ancora più valore considerando il livello degli avversari africani, spesso dominanti in questo tipo di competizioni.

Per Santoro si tratta di un risultato di grande prestigio, che premia il lavoro svolto con la Polisportiva Eppe Merla e lo proietta tra i protagonisti del panorama podistico nazionale.

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