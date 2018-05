Campo “La coalizione è impegnata a ristabilire un clima di collaborazione leale”

Di:

Manfredonia, 12 maggio 2018. ”Non si è discusso delle dimissioni del Sindaco. Non erano e non sono all’ordine del giorno. Il dibattito si è svolto sul tema, importante, posto dal capogruppo del Partito Democratico di Manfredonia, Damiano D’Ambrosio, nell’ultima seduta di consiglio comunale e assunto come priorità dallo stesso Sindaco in conclusione della seduta, della necessità di ristabilire all’interno della coalizione un clima di collaborazione leale per poter portare a termine la legislatura cogliendo gli obiettivi programmatici che, insieme, le forze di maggioranza si erano date all’inizio di mandato”.

Così la consigliera comunale, Avv. Mariagrazia Campo, in merito a quanto emerso nel corso di un recente incontro della coalizione di maggioranza.

La discussione

“Di cosa abbiamo discusso? Abbiamo svolto una discussione molto franca – spiega a StatoQuotidiano la consigliera comunale del Pd -, e ci siamo confrontati con pacatezza e senso di responsabilità. Nel partito c’è consapevolezza vera e non di facciata, dei problemi della città e della necessità di intervenire per far fronte a priorità (come ad esempio il rientro della situazione debitoria dell’ente e la necessità di garantire la pulizia e il decoro urbano), che richiedono risposte efficaci in tempi rapidi”. “C’è la seria volontà – continua – di indirizzare e sostenere lo sforzo dell’Amministrazione comunale e affinchè cio’ avvenga è necessario che la discussione e il confronto all’interno della coalizione si svolgano in un clima di lealtà e correttezza reciproca e si concentrino sui temi e sulle questioni che interessano la comunità dei cittadini e non su altro”.

La “questione” Gestione Tributi

“E’ noto che, per quanto riguarda la gestione dei tributi locali, è largamente condiviso nel partito democratico l’orientamento di procedere nel più breve tempo possibile alla gara, secondo l’indirizzo già votato da tutta la maggioranza in consiglio comunale, che ha sostanzialmente recepito le conclusioni rese dalla commissioni di esperti, nominata dall’Amministrazione”. “Non vi è una chiusura preconcetta verso proposte alternative – dice ancora la consigliera Mariagrazia Campo -, ma è evidente che eventuali diverse soluzioni dovrebbero essere supportate da dati ed elementi (sui costi, sul personale e sulle risorse necessarie per la gestione diretta dei tributi da parte del Comune), che dimostrassero la concreta praticabilità e l’effettiva maggiore convenienza per la comunità”.

“Il Comune deve poter contare su entrate certe e crescenti nel tempo e su un sistema di accertamento e riscossione dei tributi efficiente ed efficace – conclude -, questo è l’unico interesse alla base della posizione più volte espressa dal Pd. Respingo al mittente ogni altra accusa e strumentalizzazione”.

