Con ogni probabilità non esiste italiano che, almeno una volta nella vita, non abbia ricevuto una multa per violazione del codice della strada. A chi è successo sa che, da quel momento in poi, vedrà sempre con sospetto il portalettere che si avvicina alla propria abitazione.

Molte volte, però, la multa che ci viene recapitata (oppure che viene contestata immediatamente, al momento stesso dell’infrazione) si fonda su una cattiva applicazione del codice della strada; altre volte, invece, il verbale è incompleto e presenta delle gravi omissioni. In tutti questi casi fare ricorso contro una multa è un atto più che legittimo da parte del presunto contravventore. Con questo articolo cercheremo di capire come fare ricorso contro una multa e, soprattutto, quando conviene fare ricorso.

