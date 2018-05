Il segretario federale della Lega Matteo Salvini (S) con il capo politico del M5S, Luigi Di Maio (D), durante il vertice al Pirellone, in una immagine pubblicata sul profilo Twitter di Salvini, 12 maggio 2018. TWITTER MATTEO SALVINI +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++

(ANSA) – MILANO, 12 MAG – E’ in corso in queste ore la revisione della bozza del contratto di governo M5S-Lega. Al momento, a quanto si apprende, le delegazioni avrebbero raggiunto il pieno accordo sui primi dieci punti del programma che, potrebbe avere un incremento dei titoli, arrivando a oltre una ventina rispetto ai 19 di questa mattina. Secondo fonti leghiste, sul tavolo ci sarebbe anche il nodo Ilva, dossier sul quale la Lega si oppone alla chiusura e, sottolineano, sarebbe questo l’orientamento finale dell’accordo. Intesa M5S-Lega su 10 punti, anche Ilva ultima modifica: da

