Manfredonia. “Lavanderia Express wash.. il servizio che mancava e che piace” (Ftgallery)

Di:

Manfredonia. ”Ne è passato di tempo da quando le nostre nonne si alzavano alle 4 del mattino, preparavano il pane e poi andavano alle nostre acque sorgive (Acqua di Cristo, Mandracchio…) per lavare il bucato.

Una prima tappa evolutiva del lavaggio fai da te Sipontino si è avuta con i lavatoi pubblici (Largo Baroni Cessa e Piazza Salvo d’Acquisto). Quindi la diffusione della lavatrice, l’elettrodomestico simbolo del progresso e dell’avvento della modernità, e soprattutto, l’elemento chiave dell’emancipazione delle donne.

Per comprendere quanta fatica abbia fatto risparmiare la lavatrice alle nostre donne e quanto tempo ha reso loro disponibile, basta vedere le immagini delle donne impegnate alle sorgenti oppure ai lavatoi.

Con le attività della lavanderia Express Wash a Manfredonia, il percorso evolutivo del lavaggio fai da te nella nostra Città segna un nuovo passo. Lavare in maniera professionale, asciugare e ripiegare il bucato in un’ora (quasi tutti i capi asciugati con l’asciugatrice non necessitano di stiratura… provare per credere!!!. Ad un costo contenuto.

DESCRIZIONE DELLA LAVANDERIA EXPRESS WASH DI MANFREDONIA

Express Wash è una lavanderia fai da te (self-service).

E’ situata in via della Croce 7/A, angolo via Taverna; di fianco alla cartolibreria “Smart” (ex “l’ABC”); nei pressi della posta della zona Croce.

Da Express Wash puoi lavare ad acqua ed asciugare rapidamente ed economicamente bucato, lenzuola, giubbini, coperte, piumoni singoli e matrimoniali, copri-divani, tende, giubbini etc…

I prodotti sono altamente professionali ed erogati automaticamente ad ogni lavaggio. Quindi non dovrai portare nessun prodotto con te e resterai stupido dall’efficacia del lavaggio e dal profumo che ne residua.

L’igiene è garantita dalla disinfezione automatica ad ogni lavaggio.

Potrai utilizzare:

n. 2 lavatrici da 9 kg al costo di € 4,00 per lavaggio

n. 1 lavatrice da 14 kg al costo di € 6,00 per lavaggio

n. 1 lavatrice da 20 kg al costo di € 8,00 per lavaggio

n. 3 asciugatrici da 18 kg al costo di € 1,00 ogni 10 minuti.

Tutte le macchine sopra elencate funzionano con monete da un euro e da cinquanta centesimi. All’interno del locale è presente un cambiamonete che eroga monete da un euro.

Far funzionare le macchine è semplicissimo. Occorre

– Introdurre il bucato nei cestelli;

– Chiudere l’oblò

– Introdurre le monete fino a raggiungere l’importo del costo della lavatrice scelta;

– Selezionare la temperatura dell’acqua (hot-calda ; warm-tiepida ; cold-fredda);

– Premere il tasto “start/avvio”.

Ogni lavaggio dura trentacinque minuti. Vedrete sul display scattare il conto alla rovescia. Al termine, un segnale sonoro vi avvertirà della fine del lavaggio.

Quasi analogo il funzionamento delle asciugatrici.

In ogni caso, al di sopra delle lavatrici e delle asciugatrici, sono esposti dei pannelli che riepilogano le varie fasi.

Per quanto riguarda i tempi di asciugatura, normalmente un bucato asciuga bene in 30 minuti.

I piumoni matrimoniali con imbottitura sintetica in 40-50 minuti.

I piumoni matrimoniali imbottiti di piuma d’oca in 50-60 minuti.

Comunque è possibile aprire in qualsiasi momento l’oblò dell’asciugatrice e tastare per verificare la residua umidità. Poi l’oblò va richiuso e ri-premuto il tasto “start/avvio”.

Durante l’asciugatura di capi voluminosi come i piumoni, ti raccomandiamo di rivoltare ogni 10-15 minuti per far si che la parte esterna asciughi e quella interna non rimanga umida.

All’interno del locale è presente anche un angolo in cui poter effettuare il sottovuoto. Occorre munirsi di un apposito sacchetto.

Per ripiegare il bucato ci si può servire di un ampio tavolo (160 x 120 cm).

Per trasportare il bucato dalle lavatrici alle asciugatrici e dalle asciugatrici al tavolo (per piegare), si possono utilizzare dei carrelli che hanno un lato sagomato a semicerchio, così da rendere agevole il trasferimento dagli oblò da e verso le lavatrici e le asciugatrici .

Apertura, orari

Express Wash è aperto tutti i giorni (domenica inclusa) dalle 7:00 del mattino.

Ultimo lavaggio alle ore 20:00.

Vi aspettiamo!!!

Recensioni (dalla pagina Facebook Expresswash Manfredonia)

Servizio ottimo ero disperata la mia bimba aveva rimesso su un piumino matrimoniale di Borbonese ….. pulito profumato semplicente perfetto . Il servizio che mancava ….Che dire…lo consiglio a tutti…il mio piumone è tornato come nuovo!

Smacchiato e profumato…Pratico e allo stesso tempo economico!!!

(messaggio promozionale, privo di attribuzione commerciale)

FOTOGALLERY



Express wash Manfredonia lavanderia self-servicePoggiate sulle lavatrici, potete usare gratuitamente:

– spray sgrassatore, che spruzzato sulle macchie (presenti sul bucato, sulle coperte, etc), ne favorisce l’eliminazione;

– fogli acchiappacolori;

– spray igienizzante (per igienizzare il tavolo, il carrello, etc…).

Inoltre, guardando alla sinistra della porta di servizio, potete trovare ed utilizzare, sempre gratuitamente:

– tovaglioli di carta dal dispenser (da passare sulle superfici dopo aver spruzzato l’igienizzante);

– tubo asprirapolvere per rimuovere eventuali pelucchi da lavatrici, tavolo, carrelli.

N.B.: possono variare le marche dei prodotti fotografati.

fotogallery