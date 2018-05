Polizia: servizi di controllo tra Foggia e Vieste. I risultati

Di:

Foggia, 12 maggio 218. Nell’ambito di una “Giornata della sicurezza”, sono stati attuati numerosi servizi operativi della polizia di stato, nelle citta’ di Foggia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Vieste, con impiego contemporaneo di unita’ della divisione anticrimine, della divisione amministrativa, della Squadra Mobile, dei Gruppi investigativi della squadra Mobile operanti nel Commissariato di p.s. di Manfredonia e presso la sottosezione della polizia stradale di Vieste, dei reparti prevenzione crimine, del reparto volo, dei cinofili e della polizia scientifica.

In particolare sono state effettuate 19 perquisizioni domiciliari a carico di altrettanti pregiudicati appartenenti alla criminalita’ garganica e foggiana, con controllo e monitoraggio dal cielo a cura della polizia scientifica a bordo di elicottero del reparto volo della polizia di stato di Bari, e sono stati eseguiti diversi controlli nei confronti di soggetti ristretti in regime di detenzione domiciliare.

Nella circostanza e’ stata eseguita la misura di prevenzione patrimonale del sequestro di beni, disposta dal tribunale di bari-sezione III penale, in funzione di Tribunale della prevenzione, su richiesta del questore di Foggia, a carico del pluripregiudicato foggiano Angelo Bruno, classe 1968, per un valore stimato di circa mezzo milione di euro.

Durante l’esecuzione della citata misura di prevenzione patrimoniale, a seguito di perquisizione locale, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di B. A., classe 1989, un bilancino di precisione, circa 3,7 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina e 660 euro. lo stesso veniva deferito in stato di liberta’ all’a.g per il reato di cui all’art.73 d.p.r. 309/90.

Mattinata

Nell’ambito delle varie attività, gli agenti hanno dato esecuzione al provvedimento di sospensione del Questore di Foggia per 30 giorni, ex art.100 t.u.l.p.s., del circolo privato “Asd Il Filotto Mattinata” di Mattinata, con Consiglio comunale – come indicato nel testo della Questura – comune recentemente sciolto ex art. 143 t.u.e.l. per accertate forme di condizionamento operate dalla criminalita’ organizzata ed attualmente amministrato dalla Commissione straordinaria nominata dal consiglio dei ministri, il quale, a seguito dei molteplici controlli effettuati, e’ risultato essere frequentato da numerosi pregiudicati, alcuni dei quali appartenti alla criminalita’ organizzata garganica.

Nel corso dei controlli si è accertato anche che il circolo era dotato di telecamere per la videosorveglianza interna ed esterna e il magazzino era stato trasformato ed adibito a sala giochi.

La sede dell’attuale circolo è la stessa del circolo “Amici del biliardo” che il 19-12-2016 era già stato oggetto di sospensione da parte del questore e successivamente era stata revocata anche la scia per la somministrazione di alimenti e bevande da parte del sindaco di mattinata su richiesta del prefetto. nel libro dei soci del “Filotto” risultano alcuni soggetti già soci con cariche rilevanti del suddetto circolo “Amici del biliardo”.

Contestualmente sono stati anche effettuati alcuni controlli amministrativi nei confronti di esercizi pubblici di Mattinata.

