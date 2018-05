San Severo. Si inaugura il Reparto Prevenzione Crimine

Di:

San Severo. Ci saranno anche il Ministro dell’Interno Marco Minniti e l’on. Rosi Bindi, già Presidente della Commissione Parlamentare Anti Mafia alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell’istituendo REPARTO PREVENZIONE CRIMINE PUGLIA SETTENTRIONALE ubicato in San Severo alla Via Guareschi. La cerimonia si terrà martedì mattina 15 maggio a partire dalle ore 9,30.

“Abbiamo ricevuto proprio in queste ore direttamente dal Ministero la duplice gradita notizia della presenza del Ministro Minnitti e dell’on. Bindi – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – al momento ufficiale del nuovo Reparto Provinciale che ha sede in San Severo. Inutile dire che l’arrivo del Ministro Minniti nella nostra città ci riempie d’orgoglio, non voglio e non devo dimenticare che San Severo, la Capitanata, la provincia di Foggia tutta, devono proprio alla spinta propulsiva del Ministro Minniti ed alla sua ferma e decisa volontà, uno dei fattori determinanti, se non quello più importante, per l’istituzione della nuova forza di polizia nel nostro territorio. Siamo ancora una volta grati al Ministro Minniti per la grande attenzione riposta al nostro grido di aiuto e che in poco meno di un anno ha portato ad istituire il Reparto Prevenzione Crimine. Il suo arrivo a San Severo rappresenta e fortifica la presenza dello Stato ”.

Alla cerimonia inaugurale hanno altresì assicurato la propria presenza le più alte cariche istituzionali. Saranno presenti il Capo della Polizia Prefetto dott. Franco Gabrielli, il dott. Franco Roberti, già Procuratore Nazionale Antimafia, il Prefetto di Foggia dott. Massimo Mariani, il Questore di Foggia dott. Mario Della Cioppa, il Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale Vice Questore Aggiunto dott.ssa Daniela Di Fonzo, il Prefetto dott.ssa Iolanda Rolli, Commissario del Governo per l’immigrazione e l’integrazione del Comune di Manfredonia, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, altri parlamentari ed esponenti politici di respiro provinciale, regionale e nazionale.