Serie B. Cade il Bari. Foggia ok

E’ terminata la 41esima giornata del campionato di Serie B, cominciata nella giornata di ieri con la vittoria interna dell’Avellino contro lo Spezia. Rimandata la festa del Frosinone che si giocherà la promozione in Serie A, nell’ultima giornata, in casa contro il Foggia, determinante infatti la vittoria del Parma al Tardini contro il Bari, solo pari per il Palermo contro il Cesena. Primi verdetti anche nella parte bassa della classifica: retrocedono Pro Vercelli e Ternana, sale l’attesa per il match dell’ultima giornata tra Novara e Virtus Entella che sa di finale.

I risultati finali:

Pescara-Ascoli: 0-1

Parma-Bari: 1-0

Palermo-Cesena: 0-0

Carpi-Cittadella: 1-1

Brescia-Empoli: 0-2

Virtus Entella-Frosinone: 0-1

Perugia-Novara: 1-1

Foggia-Salernitana: 1-0

Pro Vercelli-Ternana: 2-1

Cremonese-Venezia: 5-1

fonte gianlucadimarzio.com