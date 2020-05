Antonio, OSS foggiano di Sala Operatoria “Dura lottare contro il Covid, ma ce la faremo”

Foggia, 12 maggio 2020. “Ce la faremo, me la sento”. Se lo sente, OSS di sala operatoria a San Benedetto del Tronto. Lui è un veterano della professione e non dispera, alla fine il virus sarà debellato.Antonio è originario di San Marco in Lamis, nel foggiano, da cui manca da ormai tre mesi. Gli mancano i suoi cari, gli mancano gli amici d’infanzia, i vicini di casa, tutta la cittadinanza, che è stata messa a dura prova dal Covid-19, con contagiati e deceduti. Antonio, nella giornata internazionale dell’infermiere, non vuole essere da meno rispetto agli altri colleghi e attraverso Assocarenews.it incita tutti a non arrendersi: “insieme sconfiggeremo questo mostro”. Un messaggio che sembra simile a tanti altri, ma che in realtà nasconde un lato sotteso: lo stress e la stanchezza si fanno sentire dopo mesi di lavoro e solitudine, è arrivato il momento per tornare a rivedere i propri affetti in Puglia, sul Gargano. E primo o poi avverrà. Fonte: Assocarenews.it