Barbone “Assunzioni stagionali nell’ASE? E’ presto, ma sempre per selezione, no chiamata diretta”

, 12 maggio 2020. “Assunzioni a tempo determinato nell’ASE, relativamente ai cd ‘stagionali’? E’ un discorso prematuro, farlo adesso è inutile. Non ci saranno chiamate dirette, come sempre avverrà tutto attraverso una selezione. Ma parlarne ora, nella fase attuale di emergenza, è fuori luogo”. E’ quanto precisa a StatoQuotidiano l’Amministratore Unico dell’Azienda Servizi Ecologici SpA di Manfredonia,

“Non è possibile al momento il numero degli operatori necessari, è una situazione da definire. Ci sarà sempre una selezione, una società che si occuperà della procedura, come fatto negli altri anni. Al momento non c’è nulla, abbiamo ancora 15 giorni per valutare diverse situazioni: non sappiamo se effettivamente se le seconde case saranno utilizzate, non sappiamo quali saranno le direttive relative all’emergenza sanitarie. Di certo, ci sarà una selezione, non esistono e non esisteranno chiamate dirette”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it