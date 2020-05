Chiari fino alla fine. Da Bari “Manfredonia” 6-10 positivi. Per la Prefettura “15” al 10 maggio

, 12 maggio 2020. Covid-19: chiarezza, precisione per la fase 1, chiarezza, precisione per la fase 2. “Attualmente positivi” relativi all’area geografica di sono tra “6-10” per la Regione Puglia (vedi sotto), che in 2 giorni ha “scalato” Manfredonia dalla fascia “21-50” prima a quelli “11-20” dopo, sono “15” al 10 maggio 2020 per la Prefettura di Foggia. Si confida nella guarigione di almeno 5 cittadini nell’arco di 48 ore. Il tutto per la massima chiarezza, la massima precisione e il miglior coordinamento istituzionale.

“Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 10 maggio risultano 27 di cui 15 positivi”. E’ quanto riportato nel comunicato odierno del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C. – Emergenza Covid-19.

MAPPA “ATTUALMENTE POSITIVI” 12 MAGGIO 2020

FOGGIA, SAN GIOVANNI ROTONDO: +51 CASI ATTUALMENTE POSITIVI.

SAN MARCO IN LAMIS, SAN SEVERO, TORREMAGGIORE, CERIGNOLA, LUCERA TRA “21-50” CASI ATTUALMENTE POSITIVI.

MONTE SANT’ANGELO, TROIA, BOVINO > TRA “11-20” CASI ATTUALI POSITIVI.

SAN NICANDRO, MANFREDONIA, LESINA > TRA 6-10 CASI ATTUALMENTE POSITIVI