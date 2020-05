Consiglio comunale Foggia: presentati due ordini del giorno, si cerca la sintesi

Foggia, 12 maggio 2020. Minuto di silenzio per le vittime del Covid-19, ricordo di chi ci ha protetto in questi mesi (personale sanitario, medici), auguri e applausi per il centenario della squadra rossonera, necessità di “non fare polemiche in un momento difficile ma di essere unitari per la città, ciò che si aspetta da noi”. E’ cominciato in questo modo il primo consiglio comunale dopo l’emergenza con 30 consiglieri presenti sulla piattaforma Zoom e un ordine del giorno della maggioranza: “Se andiamo a cercare le responsabilità di Comune, Governo, Regione non aiutiamo la comunità”. A precisare lo spirito unitario – che si era già praticato durante le video conferenze delle commissioni- i consiglieriCusmai in particolare: “No alle polemiche politiche da campagna elettorale, la gente ha problemi seri noi dobbiamo fare la nostra parte”. E’ stata data lettura di due ordini del giorno distinti, uno per la maggioranza, uno per la minoranza. Nella parte del centrodestra più evidenza a quello che il Governo e la Regione non avrebbero fatto, su quelli del centrosinistra il risalto al lavoro di Emiliano, di Lo Palco e del governo. La proposta finale, probabilmente, sarà di sintesi.

Il documento della minoranza, letto dal presidente Iaccarrino, ha puntato l’attenzione sulle “misure fiscali minime adottate dal Comune che ha scelto di non valorizzare il Coc a favore di iniziative autonome”, ha esortato all’abolizione del Cosap per il 2020, allo snellimento della burocrazia tramite mezzi telematici, alla regolamentazione, in via sperimentale fino al 30 settembre, di orari di attività commerciali con chiusura domenicale. Inoltre. Il quartiere fieristico destinato per eventi, adozione di misure incentivanti della mobilità lenta, creare zone pedonali, ripristinare i percorsi ciclabili anche temporanei, istituire le domeniche a traffico zero fino al 30 settembre, promuovere il confronto con il governo per il superamento dei vincoli finanziari del salva-enti e del turnover, rimodulare il bilancio dell’ente per liberare risorse utili e a sostenere le attività, attivare il confronto con Regione Puglia per piano sociale di zona.

Il presidente del consiglio comunale Leonardo Iaccarrino ha dato lettura del documento del centrodestra, il primo ad essere comunicato. Dopo aver esposto tutte le iniziative messe in atto in questi mesi di pandemia e attivate dal Comune, è passato alla lettura delle richieste al governo: allentare i vincoli del salva enti e autorizzare lo sblocco del turnover dato che il personale comunale impiegato attualmente è la metà di quello che occorrerebbe, stanziare fondi per distanziamento sociale e per la cassa integrazione sollecitando l’Inps. Il documento impegna la Regione “a trovare fondi per acquisto della macchina dei tamponi che costa 500mila euro e alla creazione dei presidi di sicurezza.

Il sindaco Franco Landella e l’amministrazione si impegnano al controllo del territorio per frenare assembramenti, ampliare la platea dei beneficiari dei buoni spesa, esenzione Cosap e Tari per il periodo di chiusura, utilizzazione anche di depositi per allargare spazi interni con norme di sicurezza, estendere il suolo pubblico per tavoli esterni, esonerare le famiglie con figli da 0-6 anni dal pagamento rette, un piano regolamentazione dei parchi, protocollo con Amiu per la sanificazione, innovazione di marketing territoriale, coinvolgimento del terzo settore e della cultura per iniziative sociali”.

Il consiglire Ciccio D’Emilio ha sottolineato l’importanza dell’Anci nella questione dei vincoli del salva-enti e della necessita di dare “un mandato pieno al consiglio comunale sostenuto dal sindaco Landella al tavolo di confronto”.

Il consigliere capogruppo del Pd Lino Dell’Aquila ha contestato lo streaming e portato avanti una severa critica al sindaco: “Meglio il maxi schermo a piazza Battisti, vanno di moda questo tipo di riunioni, presidente (con riferimento al presidente Iaccarrino, ndr) ma con uno sforzo di fantasia avrebbe potuto trovare altro modo”. Rivolto a Landella: “Lei è mancato ai foggiani aldilà di proclami da tribuno, è arrivato tardi su ogni tema, non ha portato un minimo contributo animato e originale da sindaco del secondo capoluogo pugliese, non ha interloquito con la Regione. Lei governa da 6 anni ma le soluzioni ce le deve dare la Regione e il Governo, e lei cosa fa? Offende chi la pensa diversamente, il Pd ha cercato di stimolare il dibattito offrendo contributi positivi, non siamo sciacalli ma eletti come lei per migliorare la città, il sindaco cosa ha fatto, il contributo è venuto da Regione e Comune, ha fatto la generosità dei foggiani, lei non ha fatto nulla”.

Raffaele Di Mauro: “Nessuno può essere maestro in questa circostanza se l’ultima volta che si è vissuta una pandemia del genere è stato 100 anni fa. A Michele Emiliano chiediamo quanti contagiati ogni giorno, è assurdo che un sindaco debba scoprirlo come fosse una spia segreta, chiediamo più tamponi per capire dove e quanti sono gli asintomatici, perché gli eroi medici e infermieri non sono stati protetti a dovere, non è polemica politica voglio delle risposte. Sono pronti gli elenchi e i fondi per la cassa integrazione? Non si annunciano le aperture se si fa marcia indietro perché in quelle ore la gente ci ha messo la fiducia e la speranza. Emiliano può copiare il Piemonte? Quanti soldi possono prendere i pasticceri di Foggia”. Dal punto di vista amministrativo, la proposta presentata dal consigliere riguarda l’aumento della metratura utilizzando i retrobottega dei negozi e i depositi in base alle norme. Non possiamo essere distratti perché chi vuole fare le barzellette vuole mettere in atto manovre di distrazione ma i cittadini non ne hanno bisogno”.

Il consigliere Pippo Cavaliere ha affrontato la questione a livello nazionale ed europeo, oltre che locale: “Nell’ordine del giorno della maggioranza sembra che tutto ciò che è stato prodotto da Governo e da istituzioni del centrosinistra sia negativo invece tutto quello che ha fatto il Comune di Foggia. Io resto amareggiato nell’aver appreso che si è aperto un consiglio con dg della maggioranza. Lei, sindaco, mi ha chiesto in una telefonata di mettere da parte le polemiche strumentali, ma concordammo di coinvolger l’opposizione nelle decisioni più difficili, nelle strategie più adeguiate per essere vicini alla popolazione, le prospettai di fare una conferenza stampa congiunta che fosse un appello ai cittadini smarriti”. Cavaliere ha messo in luce che “la portata della crisi economica non è ancora quantificata, continuate a criticare lo Stato che ha una debitoria precedente al coronavirus, come si può essere così critici contro l’azione di un governo indebitatissimo?”.

Il consigliere Lucio Ventura: “Il sindaco ha scritto nell’odg quello che ha fatto, anche le azioni son fatte senza un protocollo in questo momento, ma anche il centrosinistra ha presentato in pochi minuti un dettagliato documento. Mi sembra che il centrodestra abbia fatto una proposta operativa, quello del centrosinistra sembra stilato da un virologo.” Nel documento del centrosinistra si parlava anche delle misure poste in essere dalla Regione per arginare il contagio e del ruolo svolto dal dott. Lo Palco in questi mesi. “Poca scontentezza- ha ripreso Ventura- in questi mesi ho sentito per quanto fatto dal Comune, molta scontentezza invece per le aspettative regionali, quelli che sono andati in banca per i fondi di garanzia, per esempio, le situazioni non sono chiare come i milioni di euro scritti nei provvedimenti, come le intenzioni del livello regionale politico. La regione fa provvedimenti per il 2021 quando le imprese devono essere aiutate ora, si scambia quello che deve essere fatto in emergenza con ciò che si fa in periodo ordinario”. Sul documento condiviso: “Ignoriamo le premesse e approviamo le intenzioni? Ma quando si parla di finanza locale si deve verificare la fattibilità di alcune scelte, non si possono chiedere cose che non si possono fare, del resto anche il capogruppo del Pd Dell’Aquila nel suo intervento mi pare che sia lontano dalla condivisione che non si può escludere”.