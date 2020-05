Covid Puglia, 1.755 test: solo 10 casi. 1 nel Foggiano con un decesso

, 12 maggio 2020.: numeri ancora bassi in Puglia, con pochi casi anche nel Barese. Su informazioni della Regione Puglia, oggi martedì 12 maggio 2020 in Puglia, sono stati registratie sono risultati positivi 10 casi, così suddivisi: 7 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 1 nella Provincia di Brindisi;; 0 nella Provincia di Lecce; 1 nella Provincia di Taranto. Sono stati registrati 5 decessi: 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bat, 1 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 81.497 test. Sono 1.460 i pazienti guariti. 2.421 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.337 così divisi: 1.427 nella Provincia di Bari; 381 nella Provincia di Bat; 606 nella Provincia di Brindisi; 1.117 nella Provincia di Foggia; 505 nella Provincia di Lecce; 272 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per il quale è in corso l’attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

MAPPA “ATTUALMENTE POSITIVI” 12 MAGGIO 2020

FOGGIA, SAN GIOVANNI ROTONDO: +51 CASI ATTUALMENTE POSITIVI.

SAN MARCO IN LAMIS, SAN SEVERO, TORREMAGGIORE, CERIGNOLA, LUCERA TRA “21-50” CASI ATTUALMENTE POSITIVI.

MONTE SANT’ANGELO, TROIA, BOVINO > TRA “11-20” CASI ATTUALI POSITIVI.

SAN NICANDRO, MANFREDONIA, LESINA > TRA 6-10 CASI ATTUALMENTE POSITIVI