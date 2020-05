De Leonardis “Da Emiliano solita ‘toccata e fuga’ anche sulla data delle elezioni?”

, 12 maggio 2020. “L’audizione in VII Commissione del presidente Michele Emiliano – che avevo sollecitato con il collega Nino Marmo – per affrontare il tema della data delle elezioni regionali, era particolarmente attesa dalla comunità e dai cittadini pugliesi, anche e soprattutto alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, e quindi della delicatezza delle decisioni da adottare”. Lo dice in una nota il consigliere regionale

“Ma il Governatore, dopo settimane di dichiarazioni in cui si era pubblicamente esposto e aveva sollecitato il voto entro luglio, ha oggi sostanzialmente scaricato ogni responsabilità sul governo, sul parlamento e sui gruppi politici nazionali, e alla fine di un monologo come al solito più propagandistico che denso di contenuti ha preferito abbandonare i lavori per altri impegni, nonostante giorno e orario della riunione della Commissione fossero stati concordati secondo le indicazioni del suo staff. Una mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi intervenuti e che hanno dato vita a un dibattito ricco di spunti di riflessione, cui ha partecipato il vicepresidente Antonio Nunziante, chiamato a supplire a un’assenza sistematica quando si tratta di confrontarsi con i gruppi e consiglieri regionali (ai quali oggi Emiliano ha incredibilmente chiesto un supporto, dopo mesi di decisioni solitarie: ma temo si tratti dell’ennesimo annuncio destinato a essere dimenticato e rovesciato nel giro di pochissimo tempo), che diventa però onnipresenza strabordante davanti a una telecamera, meglio se di un network nazionale”.

“Per questo forse per la riuscita di una prossima audizione sarà il caso di chiedere l’intervento anche di Barbara D’Urso o Mara Venier o qualsiasi altra conduttrice e conduttore di fama, per riuscire a interloquire con il Presidente dall’inizio alla fine dei lavori”.