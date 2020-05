Dl Rilancio imminente: risorse per 55 mld

. Di cosa si tratta? Le prime anticipazioni le ha comunicate il Ministro Roberto Gualtieri durante una trasmissione televisiva: cancellata l’Irap di giugno; introdotto il Reddito di emergenza in due tranche per aiutare le famiglie più bisognose; previste risorse per il contenimento del Covid nelle scuole e per potenziare i centri estivi; istituiti premi fino a 1.000 euro per medici e infermieri; stanziati 2.5 miliardi per aiutare le imprese che si devono adeguare alle norme per la ripartenza e niente Tosap sui tavolini all’aperto di bar e ristoranti. Previsti, inoltre, il rinvio a settembre delle scadenze fiscali, un aiuto concreto per le prossime vacanze degli italiani ed anche il rinnovo degli ammortizzatori sociali“Abboneremo – ha confermato Gualtieri – il saldo e acconto dell’Irap di giugno”.

Poi, affrontando la spinosa questione dei ritardi l’erogazione della liquidità promessa, ha aggiunto che il Governo farà di più: sarà accelerata la cig in deroga e si chiederà maggiore impegno anche alle banche nell’erogazione dei prestiti. Il Ministro ha anche tenuto a ribadire che il Reddito di emergenza è destinato ai nuclei non beneficiari di altri sussidi (con un limite di Isee di 15 mila euro e patrimonio entro i 10 mila euro) e sarà riconosciuto “in due quote” tra i 400 e gli 800 euro ciascuna in base al nucleo. La domanda dovrà essere presentata entro la fine di giugno.

