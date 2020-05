E’ l’avvocato Giuseppe Delle Foglie il nuovo componente del Comune di Manfredonia nel CdG Autorità Portuale

, 12 maggio 2020. E’ l’avvocatoil nuovo componente del Comune di Manfredonia in seno al Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale. E’ quanto emerge, come riportiamo in esclusiva, da un atto odierno della Commissione straordinaria del Comune sipontino, con i poteri di sindaco.

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

ELENCO IDONEI

1. MORO Giuseppe

2. RIGNANESE Leonardo

3. IANNUCCI Giuseppe

4. BORGOMASTRO Stefano

5. DELLE FOGLIE Giuseppe

IN PRECEDENZA

Dopo le dimissioni di Rotice, avviso pubblico per designazione componente comitato gestione AdSP – FEBBRAIO 2020