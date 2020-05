“Fase 2, si riparte ma i Comuni sono in difficoltà”

Roma. Il grido d’allarme sulla tenuta economico-finanziaria dei Comuni, colpiti da Covid-19 a causa delle minori entrate registrate, reiterato in diverse occasioni dal presidente Anci, Antonio Decaro, non obbedisce a una logica allarmistica e propagandistica, bensì si fonda su dati incontrovertibili. Mentre Governo e Regioni si palleggiano le modalità con cui gestire la fase 2 -rRiaprire, non riaprire, riaprire quando e come – i 7.904 Sindaci fanno i salti mortali per mandare avanti le proprie amministrazioni. Numerosi e onerosi i compiti cui devono attendere: vigilare sul rispetto delle regole di distanziamento, garantire i trasporti, la pulizia di paesi e città, i servizi di assistenza sociale, nonché la gestione degli spazi pubblici, dal commercio su strada alle autorizzazioni per i tavolini di bar e ristoranti.

Però le casse comunali risultano drammaticamente vuote. Cosa ci dicono infatti i numeri? Le entrate proprie dei Comuni sfioravano i 40 miliardi nel 2019. Ma, a causa del Coronavirus sono stati rinviati gli incassi di circa 12 miliardi. Da aggiungere poi le somme che con alta probabilità non si riuscirà più a incassare e cioè oltre 5 miliardi e mezzo. Il Governo, ovviamente, conosce la situazione. Infatti, il Ministro Roberto Gualtieri ha previsto uno specifico capitolo nel Dl Rilancio destinato proprio ai Comuni. Ma la cifra inserita copre poco più di metà del buco, solo 3 miliardi. Mancano insomma almeno 2 miliardi per poter mettere i conti in sicurezza e garantire i servizi pubblici essenziali. Entriamo sinteticamente nel dettaglio.