Foggia, adolescenti scavalcano i cancelli dello Zaccheria per giocare una partita

Il video dura solo 5 secondi, appena il tempo, per diventare virale. Nelle immagini riprese con il proprio cellulare da un cittadino, si vede chiaramente un gruppo di ragazzini che, sfidando le restrizioni anticontagio da virus Covid, gioca serenamente a calcio all'interno dello stadio comunale. Il video in pochi minuti è diventato virale, sollevando non poche polemiche. Si ipotizza che gli adolescenti, in assenza di vigilanza, abbiano scavalcato i cancelli dello Zaccheria. Fonte: Repubblica.it.