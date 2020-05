IlSole24Ore “Arcuri, il manager con un occhio al foggiano, a Conte e a Mediocredito Centrale”

“Le polemiche infinite che colpiscono anche oggi il commissario per l’riportano i riflettori sulla sua nomina da parte del. Attuale amministratore delegato di Invitalia, due mesi fa gli sono stati affidati ampi poteri di deroga per rafforzare la distribuzione di strumenti sanitari. Dopo aver criticato “”, rei di aver puntato l’indice sulle, ecco che la querelle sulle mascherine riscoppia con tutta la sua potenza: le mascherine non si trovano da nessuna parte, anche oggi, malgrado le mirabolanti promesse”.

Lo riporta un articolo di oggi de Il Sole 24 della rubrica The Insider a firma di Carlo Festa che aggiunge: “Ma chi è Arcuri? Il manager lavora da un centro di potere come Invitalia. Ha relazioni durature con l’attuale mondo politico italiano. Calabrese, 49 anni, laureato alla Luiss, è molto vicino all’area del foggiano, terra di nascita del premier Conte. C’è ancora chi se lo ricorda nell’agosto dello scorso anno a Foggia con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, per la firma dell’avvio ai cantieri dei 40 interventi finalizzati al rilancio e allo sviluppo del territorio della Capitanata nel foggiano per complessivi 280 milioni, con il coinvolgimento di Invitalia. Quest’ultima, del resto, è una formidabile creatrice di relazioni, data la sua nuova missione voluta dal Governo di cavaliere bianco nei salvataggi. Invitalia, come da strategia dei 5Stelle, è stata tirata in ballo come regista del mondo finanziario italiano: per il salvataggio di Alitalia e anche della Popolare di Bari. Per l’istituto pugliese è sceso in pista anche il Mediocredito Centrale, controllata a propria volta di Invitalia, il cui amministratore delegato è Bernardo Mattarella, nipote del presidente della Repubblica”.