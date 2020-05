Manfredonia, la quarantena della politica sipontina

IL COVID-19 ha posto in quarantena anche la politica o quanto meno le problematiche che pesano come tanti macigni sul capo dei manfredoniani che proprio la pandemia ha ulteriormente evidenziato. A richiamare la situazione preoccupante in cui versa la città e a sollecitare prospettive praticabili per uscire da una impasse inquietante sono apparse alcune note del “, di un non meglio sedicente “”, della Lega di

IL PUNTO di partenza comune è la situazione debitoria in cui è stato lasciato il comune dall’ultima compagine amministrativa comunale, e dunque il piano di riequilibrio finanziario, la prospettiva del dissesto finanziario. “Gli errori degli anni passati insieme alle già fragili fondamenta economiche della nostra terra – analizza Gianluca Totaro, 5 Stelle – stanno condizionando negativamente la sua ripresa socio-economica ed aggravando sempre più la migrazione demografica della nostra comunità. Nonostante gli sforzi della Commissione straordinaria al comune, emergono difficoltà nell’assolvere funzioni e servizi per la città”. In questo contesto la richiesta riduzione dei tributi locali, se avvantaggerebbe le attività commerciali, comprometterebbe ulteriormente il risanamento del debito. E dunque la soluzione indicata sarebbe il dissesto. Ma quali sarebbero le conseguenze?

A PARTE e oltre le responsabilità politiche ricadenti sugli ex amministratori e di una pesante imposizione fiscale del resto già in atto, il M5Stelle vede nel “dissesto la possibilità della macchina amministrativa di ripartire da zero, evitando di portare sul groppone un debito insormontabile che condizionerebbe qualsiasi azione politica futura”. L’alternativa sarebbe quella di affidarsi agli aiuti del governo, di usufruire delle risorse offerte da Cassa depositi e prestiti e di chiedere aiuti concreti alla Regione.

IL LEGHISTA Cristiano Romani mette in guardia dall’utilizzo del Fondo di rotazione scattato con il Piano di riequilibrio finanziario presentato dall’ultima amministrazione, in quanto “funzionerebbe – sostiene – come il tanto discusso MES (Meccanismo europeo di stabilità) contestato da alcune forze politiche”.

A RISORSE governative e regionali si aggrappa il PD locale “per contemperare le esigenze di salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario delle casse comunali e offrire soluzioni che possano alleviare le sofferenze degli operatori del settore cercando di salvaguardarne le ricadute occupazionali, consentendo loro di guardare con più fiducia al futuro” senza tuttavia indicare le possibili soluzioni.

MENTRE a “Una concreta pianificazione di una attività di risanamento rispetto al danno economico lasciato da chi ha amministrato negli ultimi vent’anni” chiede l’Avvocato dei cittadini che evidentemente propende per tenere fuori il dissesto del comune.

AL DI LA’ dei contenuti degli interventi, va emergendo la preoccupazione per una nuova politica che guardi oltre il contingente coronavirus che ha certamente contribuito a ulteriormente tombare l’ultimo quarto di secolo di nefasta gestione amministrativa della città.

Michele Apollonio