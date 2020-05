Morte Andrea Rinaldi. Foggia “Siamo vicini all’Atalanta e al Legnano”

Profilo (Gazzetta.it). “Andrea Rinaldi, 19 anni, ex centrocampista dell’Atalanta Primavera, poi ceduto al Legnano in Serie D, non ce l’ha fatta. Venerdì nella sua casa di Cermenate (Como) era stato colpito da un aneurisma cerebrale mentre si allenava. Subito la corsa all’ospedale di Varese per cercare di salvarlo, ma stamattina il suo cuore ha cessato di battere. I funerali si terranno giovedì, alle 15.30,allo stadio Cermenate (dove, visti gli spazi, si potrà accedere senza limitazioni di numero), mentre la camera ardente sarà allestita nella palestra antistante lo stadio e sarà aperta nell’intera giornata di mercoledì e giovedì mattina“.