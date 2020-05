Oktoberfest 2020: il festival della birra è stato annullato ufficialmente

Il governatore della Bavaria Markus Soeder ha deciso di annullare il famoso festival della birra chiamato Oktoberfest previsto tra il 19 settembre e il 4 ottobre 2020. La decisione è stata presa a seguito della presenza di rischi troppo elevati per la salute delle persone.

Durante il comunicato ufficiale, Soeder ha dichiarato che data la grandezza e il numero di partecipanti al festival “Wiesn”, come lo chiamano i tedeschi, non è possibile imporre distanziamento sociale e uso di mascherine. Anche una versione ristretta è stata scartata fin dall’inizio, perché, parafrasando il governatore “il festival si fa bene, o non si fa per niente”.

Roma.

Questa notizia lascia sicuramente numerose persone con l’amaro in bocca. Ogni anno, infatti, l’Oktoberfest conta oltre 1 milione di visitatori che, per quest’anno, dovranno accontentarsi di bere una birra stando a casa, magari utilizzando delle colonne per spillatura birra e dei barili per cercare di ricreare l’atmosfera da festival.

Storia dell’Oktoberfest

L’Oktoberfest ha una storia di oltre due secoli. La prima edizione, infatti, risale al lontano 12 ottobre 1810, giorno in cui il principe Ludwig sposò Teresa von Sachsen. In onore delle nozze, fu organizzata una festa della durata di cinque giorni, aperta a tutti i cittadini di Monaco.

I festeggiamenti ebbero così tanto successo che l’anno dopo si decise di organizzare una seconda edizione della festa, sempre nello stesso luogo. Per oltre 80 anni la festa continuò quasi ogni anno, con alcune interruzioni per conflitti ed epidemie, ma sempre con poche attrazioni e solo piccole baracche in cui gustare della birra, uno dei prodotti di spicco dell’area bavarese.

Il cambiamento radicale si registrò soltanto a partire dal 1896, anno in cui le baracche furono sostituite da grandi tendoni e il luogo dei festeggiamenti fu trasformato in un grande luna park. L’arrivo del XX secolo fu segnato da alcune interruzioni dovute a prima e seconda guerra mondiale. Nonostante ciò, proprio alla metà del 1900 risale il simbolo, oggi iconico, di tutto l’Oktoberfest: la stappatura del primo barile. Dal 1950, infatti, il sindaco alle ore 12:00 apre il primo barile di birra a colpi di martello, dando il via ai festeggiamenti.

Oggi questo festival è considerato la festa popolare più grande al mondo, tanto famosa da aver conquistato anche tante altre nazioni lontane. Il nome significa letteralmente “festa di ottobre”, tuttavia, il festival viene organizzato a metà settembre, principalmente per la presenza di un clima più mite nel sud della Germania.

Quante volte è stato annullato l’Oktoberfest?

Questa edizione del 2020 non è l’unica ad essere stata annullata nel corso della storia del festival della birra. A seguito di epidemie e conflitti, infatti, la festa ha subito altri annullamenti ed interruzioni.

Annullamenti a causa di epidemie. Il festival è stato annullato due volte, nel 1854 e nel 1873, a causa di epidemie di colera che hanno sconvolto la Germania.

Annullamenti a causa di conflitti. Le interruzioni per motivi bellici sono molto più numerose. Nel 1813 il festival è stato annullato per la guerra contro Napoleone. Nel 1866, invece, l’annullamento fu causato dalla guerra contro la Prussia. Prima Guerra Mondiale (1914-1918) e Seconda Guerra Mondiale (1939-1945) sono gli altri due avvenimenti bellici che hanno sconvolto la tradizione del festival.

Annullamenti a causa di motivi economici. L’ultimo motivo causa di interruzione del festival è legato all’economia della Germania. Gli anni del primo (1919-1920) e secondo (1946-1948) dopoguerra sono stati caratterizzati sagre autunnali ridotte, troppo piccole per essere considerate un’edizione del festival della birra vera e propria. Nel 1923-1924 si verificò, invece, un vero e proprio sciopero causato dall’inflazione in Germania.