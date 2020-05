Portavoce Al Shabaab: “Soldi riscatto di Silvia per finanziare jihad”. Insulti social: inchiesta

“E perché mai avremmo dovuto maltrattarla? Silvia Romano rappresentava per noi una preziosa merce di scambio. E poi è una donna, e noi di Al Shabaab nutriamo un grande rispetto per le donne“. È grazie a un politico di Mogadiscio che riusciamo a raggiungere al telefono, portavoce del gruppo terrorista islamicoresponsabile di decine di spaventosi attentati con cui da una quindicina d’anni funesta la Somalia. Lo riporta Repubblica.it

Intanto, come riporta sempre Repubblica, “per gli insulti sui social e le frasi minacciose rivolte sui social a Silvia Romano, la giovane volontaria milanese liberata in Somalia dopo un anno e mezzo di prigionia e dopo essere stata rapita in Kenya nel novembre 2018, il responsabile dell’antiterrorismo milanese Albero Nobili ha aperto una indagine. L’ipotesi, contro ignoti, è di minacce aggravate“.