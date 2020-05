Silvia Romano, riflessioni del giorno dopo sul Paese diviso

: forse il governo sapeva o forse no, ma il cittadino comune pensava di ritrovarla come l’aveva lasciata.

Ma andiamo con ordine.

E’ stato detto che una ragazzina di 20 anni non può andare all’avventura, sia pure animata da buonissime intenzioni, in luoghi sensibili e soprattutto non può essere lasciata abbastanza da sola in un villaggio dove è facile cadere nelle trappole dei terroristi. Ecco il primo punto su cui occorre riflettere. Impossibile impedire ad un giovane adulto di sognare di essere utile all’umanità più bisognosa e non si può recintare questo impulso entro confini della propria nazione. Ma è stato giustamente detto che nel campo variegato degli aiuti umanitari ci sono associazioni e associazioni, alcune che blindano in una rete di sicurezza i propri volontari, altre più sul “fai date”. Probabilmente Silvia si è trovata inserita in una organizzazione più vicina a questa seconda tipologia. Ma il fatto della giovane età come impedimento va rivisto, dice Sansonetti de Il Riformista: tanti giovani ventenni sono impiegati da sempre nelle guerre, non si può decidere a nostro comodo quando i venti anni vanno bene e quando no. Né sta in piedi la proposta di sottoscrivere una liberatoria prima di partire per zone non sicure, come la metà del Paese chiede a coloro che giustamente decidono di fare della loro vita quello che vogliono. Il giornalista Toni Capuozzo, che è stato nelle zone più pericolose della Terra, nella trasmissione di Nicola Porro, è stato chiaro: non occorre una liberatoria che escluda la società sulla brutta fine che una ragazza può fare se si mette caparbiamente in pericolo, ma serve una assunzione di responsabilità della ONG di riferimento, nel senso di una dichiarazione con cui ci si rende disponibili a fronteggiare anche economicamente una situazione di pericolo.

“Perché i rapitori di questa ragazza sono stati individuati bene e sono degli assassini”

Perché i rapitori di questa ragazza sono stati individuati bene e sono degli assassini. Usano bambini venduti dalle famiglie per fame e li mandano come vittime cinti di bombe a fare stragi. Non sono benefattori dell’umanità. Se hanno trattato bene la cooperante italiana è stato solo per ottenere un sostanzioso riscatto, sia in soldi sia in immagine. E il riscatto di questi tempi di corona virus, in cui la classe media perde il lavoro e va a mangiare alla caritas, è stato avvertito come un pugno nello stomaco.

Indubbiamente vedere scendere dall’aereo una ragazza italiana, che vestiva normalmente anche in minigonna, intabarrata in una palandrana verde, che non lasciava spazio che alle mani, è stato certamente uno scoop planetario, che forse compensa un riscatto neanche tanto alto a quelle latitudini. A noi sembrano tanti un milione e mezzo o quattro milioni di euro ma probabilmente non per chi traffica da decenni sulle vite umane.

L’Italia è praticamente spaccata in due, tra “chi te l’ha fatto fare … abbiamo pagato per avere una islamica in più di cui non sentivamo il bisogno” e chi invece chiede rispetto e soprattutto tempi più lunghi di riflessione.

E’ evidente che essendo stati pagati dei soldi ed essendo stati coinvolti i nostri 007, i quali, tra l’altro, pare che siano debitori ai servizi segreti turchi, non è che si può pretendere che la gente stia zitta. Anche perché il debito verso l’intelligence turca può essere più pesante di quello che noi cittadini comuni verremo mai a sapere; e anche perché non dobbiamo dimenticare la morte dello 007 Calipari quando si trattò di liberare Giuliana Sgrena. Impossibile dunque tacere. E allora è lecito porsi delle domande anche fastidiose, cui però occorre rispondere non con la canea delle minacce alla ragazza, con l’augurio che muoia e soprattutto con frasi di una volgarità sessista insopportabili. Il sorriso intriso di una grande soavità con cui Silvia si è affacciata dalla scaletta dell’aereo e dalla finestra di casa sua è la risposta migliore a tanta volgarità lasciata libera di scatenarsi nei modi peggiori.

Silvia è andata in Africa, o meglio, in una Regione dell’Africa, felice di stare coi suoi bambini, così come è stata evidente la sua felicità nel riabbracciare la famiglia. Non è andata in Africa a cercare un fidanzato, non ce n’era alcun bisogno. Alla sua età è lecito sognare e partire. Ed è giusto rientrare e anche ripartire, se vuole. Non si possono mettere limiti alla libertà, e l’esperienza in tema di rapimenti ci insegna che le ONG devono essere loro, come organizzazioni, più prudenti in questi spostamenti, In accordo con lo Stato.

Lei ha detto di essere stata forte in questi lunghi mesi. E come si può darle torto? Ha cambiato almeno 6 luoghi di prigionia, ha marciato per 7/8 ore al giorno in occasione di ogni spostamento; è stata veramente di una forza incredibile. La stessa forza mostrata quando non si è preoccupata delle critiche sul suo abbigliamento e quando ha insistito per rimanere vestita così, dando una prima personale e immediata motivazione.

“Si è convertita, ha detto, per aver letto solo il corano, mettendo per iscritto i suoi pensieri”

Si è convertita, ha detto, per aver letto solo il corano, mettendo per iscritto i suoi pensieri. La conversione è un fatto sempre privato e sensibile ma qui lo è ancora di più. Noi non sappiamo se sia scattata la sindrome di Stoccolma per cui, quando vedi per mesi e mesi solo i rapitori, con ruoli, immagino, del poliziotto buono e di quello cattivo, ti identifichi con quello buono che ti offre anche un libro. Se in quel libro Silvia ha trovato motivi ulteriori di resistenza ad una vicenda che certo non ha desiderato, nessuno si deve stupire. Noi non sappiamo neanche come procederà questo suo cammino di conversione, che percorrerà mi auguro nella privatezza. E approvo i gesti con cui la famiglia ha riabbracciato la figlia, non una convertita.

Sappiamo solo che, nel pericolo, per sopravvivere ci si aggrappa a tutto e questo non è sbagliato.

Il fastidio di vedere il velo è anche legittimo, sebbene non solo necessariamente in questo caso. La libertà religiosa è un fatto troppo importante per essere messa in discussione ma la sfida di una nazione come l’Italia, divisa fra cattolici, atei e altre religioni, sarà quella di trovare un denominatore comune perché la libertà deve essere vera e non si può tollerare che un maschio sia più libero di una donna. Già è così anche da noi, fra cattolici e atei, dove l’educazione ancora non lascia pari libertà; se poi ci aggiungiamo la sofferenza del velo indossato anche a 40 gradi, si capisce il fastidio. Ma questo fastidio non si deve attribuire solo alla immagine di Silvia quanto al fatto che abbiamo rimandato colpevolmente la risoluzione di un problema che è sotto gli occhi di tutti, quello di conciliare Fede e Diritti Inalienabili della Persona.

Quando in Italia avremo superato il problema che l’islam deve comportare necessariamente una caduta dei diritti civili, allora respireremo tutti il piacere di scegliere il Dio che ci piace. O di non sceglierlo affatto. E su questo problema ancora insoluto Silvia non deve diventare il capro espiatorio dello scontento generale, quando vediamo ancora donne visibilmente sottomesse all’uomo di casa, con simboli forti come l’abito, che è di per sé, lo sanno gli esperti di comunicazione, un Linguaggio.

Lo Stato doveva trattare? Per rispondere a questa domanda occorre farne un’altra: lo Stato doveva far morire Silvia come ha fatto morire l’onorevole Aldo Moro, su cui, ad eccezione di Paolo VI e di Craxi, tutti furono per la strategia della fermezza? Ognuno in coscienza sa cosa deve rispondere, immaginando in Silvia un proprio figlio e in Moro il proprio padre.

Ma se lo Stato decide di trattare, è bene che lo faccia con pudore, senza la passerella mediatica, che è stata rimproverata a Salvini quando atterrò in Italia il pluriomicida Cesare Battisti super latitante per 30 anni, e che oggi è rimproverata, da destra e da sinistra, a Conte e a Di Maio. Rimprovero alimentato anche dalla diceria che l’uno avrebbe voluto farsi notare di più a spese dell’altro. Il pudore mediatico avrebbe indubbiamente impedito anche la vittoria di immagine assegnata a livello planetario ad un gruppo di assassini. Non dobbiamo mai dimenticare che in questi casi si ha a che fare, appunto, con assassini e bisogna sapere bene, prima di muoversi davanti alle tv, come rispondere, senza apparire a nostra volta degli sprovveduti. Quelli sono criminali. Noi siamo una nazione pacifica. E’ bene vivere al meglio questi due ruoli così distinti e così precisi.

A cura di Maria Teresa Perrino, Foggia 12 maggio 2020