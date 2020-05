UniFoggia. Studi umanistici lancia tre nuovi corsi

Foggia, 12 maggio 2020. Il dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali e Scienze della formazione cambia pelle,

Dal primo novembre, con l’inizio dell’anno accademico 2020/21, l’offerta formativa del dipartimento di Studi umanistici si arricchisceditre nuovi corsi di laurea: due autentichenovità rispetto al passato e un curriculum fortemente innovativo all’interno di un corso già esistente. Si tratta del corso (triennale) in Lingue e culture straniere, di quello (sempre triennale) in Patrimonio e turismo culturalee del nuovo curriculum in Cultura digitaleall’interno dei corsi di Lettere classichee Moderne. «Non soloun arricchimento dell’offerta formativa– completa Valerio – ma un’opportunità che proviene dal confronto senza pregiudizicon la modernità, convintiche l’incontro tra due mondi molto differenti possa determinare un valore aggiunto per i nostri studenti. Da queste considerazioni i due nuovi corsi di laurea, nella certezza di aversaputo interpretare il nostro tempo e la necessità di interagire con lingue e culture diverse, ma anche convinti della necessità di dover cucire su misura per i nostri studenti un percorso adeguato alla valorizzazione e all’investimento tecnologico nei beni culturali e turistici».

Lingue e culture straniere (triennale).



Il corso in Lingue e culture stranieresi pone l’obiettivo di formare laureati con un’ottima conoscenza di almeno due lingue straniere e dei rispettivicontesti storico-culturali. Articolato neicurricula Lingue e letterature straniere eLingue per l’impresa e il turismo, il nuovo corso formerà la figura professionale di Esperto inLingue e culture straniereche potràsvolgere:collaborazioni di carattere linguistico-culturale nelle relazioni internazionali, dell’editoria, dell’informazione, dei media, delle imprese, degli enti e del commercio a livello nazionale e internazionale; servizi di intermediazione linguistico-culturale nel settore del turismo; servizi di assistenza linguistica nei procedimenti giudiziari; traduzioni (in ambito scientifico-divulgativo, culturale, turistico, giuridico, letterario e tecnico) nel pubblico e privato.

Patrimonio e turismo culturale (triennale).



Patrimonio e turismo culturalepromuoveràconoscenze e competenze sui beni culturali, sulla loro tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione anche in chiaveturistica. Elementi di novità della proposta sono il rafforzamento del settore delle tecnologie digitali, l’inserimento nel percorso di discipline sensibili alle richieste del mondo del lavoro nei beni culturali, l’apertura verso altri campi del sapere che si occupano di promozione e gestione del patrimonio culturale, di progettazione dell’offerta turistica. Il corso si articola in due curricula, Patrimonio culturale e Turismo culturale, volti a formare rispettivamente la figura dell’operatore culturale (comprese professioni di archeologo e demoetnoantropologo, disciplinate dalla recente normativa) e quella dell’operatore turistico (rispondente alla crescente domanda di un turismo consapevole e di qualità).

Cultura digitale (all’interno di Lettere classiche e Lettere moderne).



Ai tradizionali curricula in Lettere Classichee Lettere Modernesi affianca, dal prossimo anno accademico, quello nuovo in Cultura digitale. L’obiettivo è formarefigure professionali specializzate nella valorizzazione e nella divulgazione del sapere umanistico nell’era digitale, grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie. Si tratta di figure che operano nel mondo dell’informazione e dell’editoria, nella preparazione di eventi e festival culturali, a supporto di èquipe di ricerca scientifica in istituzioni italiane e straniere, con la possibilità di continuare con le lauree magistrali per avere accesso – attraverso concorso – alla professione di docente. «Questa della Cultura digitale – concludeSebastiano Valerio, direttore del dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali e Scienze della formazione –ci è parsa una vera e propria sfida, affascinante e rischiosa come tutte le sfide. Un modo per entrare maggiormente in contatto col veloce e iperattivo mondo dei giovani, portando in dote la cultura classica da cui tutti discendiamo. L’incontro tra queste due esigenze riteniamo che possa formare veri talenti nella divulgazione scientifica e culturale, figure professionali adatte alle nuove sfide in ambito umanistico». Si ricorda che l’offerta formativa del dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali e Scienze della formazione vanta, inoltre, un ormai consolidato corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione.