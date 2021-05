Arriva il Giro d’Italia a Foggia, le strade chiuse al traffico il 14-15 maggio

In occasione della partenza dell’ottava tappa della 104^ edizione del Giro D’Italia 2021 che si terrà in data 14/05/2021 e 15/05/2021, competizione ciclistica di rilevanza internazionale che interesserà ampie zone del centro urbano, si è resa necessaria l’interdizione integrale al traffico veicolare di un’area molto ampia della rete viaria.

Ciò anche in considerazione delle misure da attuare in materia di safety e security, secondo la valutazione formulata dall’Ente, in conformità con i modelli organizzativi previsti dalle vigenti linee guida ministeriali ed in conformità con le misure di contenimento del contagio da COVID-19.

Pertanto sarà attuata un’ampia chiusura al traffico veicolare del centro e di alcune strade centrali e periferiche, con misure particolarmente restrittive e transito autorizzato esclusivamente ad eventuali mezzi di soccorso e veicoli di polizia.

Le misure di regolazione del traffico e della sosta sono:

COSA E’ VIETATO DA VENERDI’ 14 MAGGIO FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE CHE SI TERRA’ SABATO 15 MAGGIO :

a partire dalle ore 08:00 del giorno 14 maggio 2021 e sino alle ore 18:30 del giorno 15 maggio 2021 la sosta (con “Rimozione Forzata”);

a partire dalle ore 15:00 del giorno 14 maggio 2021 e sino alle ore 18:30 del giorno 15 maggio 2021 il transito veicolare.

DOVE:

sull’intera Piazza Cavour, ivi compresi i vialetti laterali e sulle seguenti strade:

Via Torelli, da P.zza Cavour a Via Trieste;

Viale XXIV Maggio, da Via Montegrappa a P.zza Cavour (il solo transito è consentito fino alle ore 24:00 del 14/05/2021);

Via Scillitani, intero tratto (il solo transito è consentito fino alle ore 24:00 del 14/05/2021);

Largo Giovanni Paolo II;

Via Galliani, intero tratto;

Via M. Mazzei, intero tratto;

Via IV Novembre da Largo Giovanni Paolo II a C.so Roma;

C.so P. Giannone, da P.zza Cavour a Via D. Cirillo;

Via G. Rosati, da Largo Giovanni Paolo II a Via Della Rocca;

Via Della Rocca da Via Rosati a C.so Giannone.

COSA E’ VIETATO PER LA SOLA GIORNATA DEL 15 MAGGIO FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE:

a partire dalle ore 05:00 e sino alle ore 15:00 del giorno 15 maggio 2021, IL TRANSITO veicolare e la SOSTA (con rimozione forzata).

DOVE:

nelle seguenti vie:

Via A. Torelli – Via Conte Appiano da Via Trieste a P.zza S. Francesco – P.zza S. Francesco da Via Conte Appiano a Via della Repubblica – Via Diomede – Via V. Lanza – C.so Vittorio Emanuele (tratto compreso tra Via Diomede e Via G. Oberdan) – Piazza Giordano – C.so B. Cairoli – P.zza Marconi – Piazza XX Settembre – C.so G. Garibaldi – Via P. Fuiani – Piazza A. Moro – Via A. Manzoni da Via Malvadi a Via Fuiani – Viale Giotto, tratto da P.zza Aldo Moro a Via M. Altamura – V.le Candelaro da Via Rovelli a Via Lucera – Via M. Altamura, tratto compreso tra V.le Giotto e V. Lucera – Via Lucera, ivi compresi i raccordi con la S.S. 673 e la S.S. 17;

Dai suindicati provvedimenti sono esclusi i seguenti automezzi: veicoli di soccorso e degli organi di polizia nonché i veicoli dell’organizzazione asserviti alla manifestazione;

I veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari di concessione ubicata nelle aree interdette potranno sostare nelle vie limitrofe più vicine non interessate dai divieti.

A seguito di tali interruzioni il traffico veicolare verrà dirottato sulle strade limitrofe.

In definitiva, sarà percorribile l’“anello” viario costituente il perimetro dell’area chiusa al traffico lungo il quale, tuttavia, non può escludersi la presenza di forti rallentamenti e blocchi della circolazione in presenza di intensi flussi veicolari.

Il Capolinea degli Autobus Ferrovie Del Gargano viene spostato temporaneamente da Via Galliani a Via Guglielmi.

Si consiglia, di fare uso del mezzo privato in avvicinamento alle zone centrali solo ove ciò risulti indispensabile.

La cittadinanza è invitata a seguire le indicazioni degli organi di polizia presenti a presidio delle aree interdette.

PERCORSI CONSIGLIATI PER IL GIORNO 15 MAGGIO 2021 PER GLI SPOSTAMENTI CON VEICOLI IN AMBITO URBANO IN CONCOMITANZA CON LA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA:

Per gli spostamenti con veicoli a medio raggio, al fine di evitare l’attraversamento delle zone centrali interessate dalle chiusure al traffico con conseguente blocco dello stesso per periodi non preventivabili e coincidenti anche con l’intera durata della manifestazione, potrà essere utilizzato (con direzione da Via Martiri di Via Fani verso V.le Michelangelo) l’anello costituito da: Via Martiri di Via Fani, Via Telesforo, Via Natola, V.le I Maggio, (V.le Michelangelo, V. Guglielmi, V.le Fortore) o (V.le Ofanto – da V.le Michelangelo a V.le Fortore – , V.le Fortore), Via Manfredonia, Via S. Alfonso M. De’ Liguori, V.San Severo, V.le Candelaro, V. Rovelli, ovvero, laddove possibile, la viabilità ulteriormente esterna a tale anello;

• Per gli spostamenti a lungo raggio da una parte all’altra della città potrà, invece, essere percorsa la tangenziale esterna (SS-673) in entrata ed in uscita dal centro urbano utilizzando tutti gli svincoli ad eccezione di quello con Via Lucera – SS 17.

• Per gli spostamenti a lungo raggio da una parte all’altra della città potrà, invece, essere percorsa la tangenziale esterna (SS-673) in entrata ed in uscita dal centro urbano utilizzando tutti gli svincoli ad eccezione di quello con Via Lucera – SS 17. Per raggiungere la Stazione Ferroviaria potranno essere utilizzati i seguenti percorsi:

• per i veicoli provenienti da Via Manfredonia, Via San Severo, Via Napoli è consigliato imboccare V.le Manfredi dall’Incrocio con Via Manfredonia/Via San Lazzaro/Via Sant’Antonio;

• per i veicoli provenienti da Via Cerignola, Via Trinitapoli, Via Del Mare è consigliato percorrere V.le Fortore con Direzione Via Manfredonia ed a seguire V.le Manfredi.

• Per le strade centrali è vivamente consigliata la percorrenza pedonale in quanto i veicoli potrebbero essere costretti a fermarsi e ad incolonnarsi per tempi non preventivabili.

Dalle ore 10:30 al termine della manifestazione (prevista per le ore 13 circa) a causa della chiusura del percorso utilizzato dagli atleti e dalla carovana del “Giro” fino all’innesto della S.S. 17 con direzione Lucera potranno registrarsi rallentamenti ed accodamenti anche nelle aree periferiche urbane interessate dal percorso stesso.

Si consiglia, pertanto, di utilizzare i percorsi alternativi suindicati tenendo presente che la direttrice C.so Cairoli – C.so Garibaldi – Via Fuiani – P.zza Aldo Moro – V.le Giotto – V. M. Altamura – V. Lucera e relativi raccordi con S.S. 673 (circumvallazione) e S.S. 17 non sarà oggetto nemmeno di attraversamento veicolare.

Sono stati disposti, altresì, ai fini del contenimento del contagio da COVID-19 e della tutela della sicurezza urbana i seguenti provvedimenti:

– in tutta l’area interessata dalla manifestazione, ivi compreso il percorso della tappa ricadente nel territorio del Comune di Foggia, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro duecento metri oltre il perimetro delle piazze in cui si svolge la manifestazione, e metri duecento da entrambi i lati delle strade interessate e di quelle percorse dagli atleti e comunque chiuse al traffico, e precisamente:

Piazza Cavour; Piazza Italia; Via Ammiraglio Da Zara; Via Brigata Pinerolo; Villa Comunale; Via Galliani e Via Marina Mazzei; Via Scillitani; Via Torelli; Piazza S. Francesco; Via Diomede; Viale XXIV Maggio e l’intero “Quartiere Ferrovia”; Via Lanza; Piazza Giordano; C.so Cairoli; Piazza XX Settembre; Corso Garibaldi; Via Fuiani; Piazza Aldo Moro; Viale Giotto; Via M. Altamura; Via Lucera; S.S. 17 e relativi raccordi con la S.S. 673:

– a decorrere dalle ore 14:00 del giorno 14/05/2021 e fino alle ore 15:00 del 15/05/2021,

è vietata la vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro ed in lattina e di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume in qualsiasi contenitore;

– è vietata l’introduzione, il porto e l’utilizzo di qualsiasi prodotto “spray” e di qualsiasi petardo, ivi compresi quelli di libera vendita;

– a decorrere dalle ore 07:00 e fino alle ore 15:00 del 15/05/2021,

nelle medesime aree suindicate, è vietato lo stazionamento del pubblico.-

nelle sole seguenti aree: Via Ammiraglio da Zara, da P.le Italia a Via Brigata Pinerolo; Via Brigata Pinerolo, da Via Ammiraglio da Zara a Via Galliani; Via Galliani da Via Brigata Pinerolo a Via Caggese; Via Caggese da Via Galliani a Via Ammiraglio da Zara, costituenti il percorso del pubblico ammesso a frequentare in forma contingentata l’area commerciale asservita alla manifestazione insistente all’interno della Villa Comunale, sarà consentito dalle ore 8.30 alle ore 13.30 del 15.05.2021, lo stazionamento dello stesso per il solo tempo necessario all’afflusso ed al deflusso a condizione che vengano rispettate le misure anti contagio e che venga assicurato il distanziamento sociale tra le persone e l’uso di DPI secondo le indicazioni degli operatori addetti alla sicurezza ed all’ordine pubblico;

A decorrere dalle ore 11:00 del 15/05/2021 alle ore 14:00 ovvero fino al termine della manifestazione saranno chiusi gli esercizi commerciali, ivi compresi i distributori di carburante, insistenti lungo Via Lucera da Via Mario Altamura fino all’innesto S.S. n. 17.